Bennett pide a Netanyahu detener la reforma judicial: "El Estado de Israel está en gran peligro"

Bennett pide a Netanyahu detener la reforma judicial: "El Estado de Israel está en gran peligro"

El exprimer ministro de Israel, Naftali Bennett, pidió al actual mandatario israelí, Benjamin Netanyahu, suspender la aprobación de la reforma judicial que ha... 27.03.2023

internacional

israel

benjamín netanyahu

naftali bennett

política

A través de sus redes sociales, Bennett afirmó que el Estado de Israel está en gran peligro, por lo que pidió a Netanyahu recapacitar sin importar "quién tiene razón y quién está equivocado".El pronunciamiento se da horas después de que el ministro de Defensa, Yoav Gallant, fue removido de su cargo tras criticar la reforma judicial que restaría poderes a la Suprema Corte para concedérselos al Poder Legislativo.El Gobierno de Netanyahu ha enfrentado desde principios de año duras críticas por una reforma judicial que permitiría, por ejemplo, al Gabinete asignar jueces y al Parlamento anular disposiciones de la Suprema Corte.A lo largo de 12 semanas, miles de ciudadanos han salido a las calles para exigir que no se apruebe dicha reforma, pero en febrero una primera parte de la normativa ya fue validada.Apenas este 25 de marzo, cerca de 600.000 personas protestaron en todo Israel. Horas después, y tras sugerir que se descarte la reforma, Yoav Gallant, ministro de Defensa, fue retirado de su cargo.Lo anterior solo enardeció a los manifestantes, quienes la noche del 26 de marzo acudieron afuera del domicilio de Netanyahu para protestar. La Policía usó cañones de agua para dispersar la manifestación. Hasta el momento no se ha dado a conocer una cifra de detenidos.Pese a la intervención de la Policía, las protestas continuaron a lo largo del país, mientras el cónsul general israelí en Nueva York, Asaf Zamir, en solidaridad con los manifestantes y tras la destitución de Gallant.Además de la convocatoria a las protestas, el diario The Times of Israel refiere que las universidades iniciarán huelgas generales a partir del 27 de marzo para exigir el freno a la reforma judicial.

israel

israel, benjamín netanyahu, naftali bennett, política