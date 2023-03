https://sputniknews.lat/20230327/exoficial-de-la-cia-aconseja-a-eeuu-que-convenza-a-zelenski-dejar-sus-reclamos-sobre-crimea-y-1137393406.html

Exoficial de la CIA aconseja a EEUU que convenza a Zelenski dejar sus reclamos sobre Crimea y Donbás

EEUU debería decirle sin rodeos al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, que Kiev tendrá que acabar aceptando concesiones territoriales, declaró el exjefe... 27.03.2023, Sputnik Mundo

En opinión del experto, el conflicto ucraniano no amenaza la seguridad nacional de Washington, y la defensa total de cada centímetro de territorio ucraniano no figura en la lista de intereses vitales de Occidente.Agregó que para la OTAN es importante convertir a Kiev en una fortaleza inexpugnable para disuadir a Rusia en el futuro, pero los estadounidenses y sus aliados no necesitan todo el país para este fin. El mandatario ucraniano depende absolutamente de Occidente, por lo que se verá obligado a aceptar, concluyó el autor.Desde Moscú han subrayado en repetidas ocasiones que las regiones de Jersón y Zaporozhie, las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, así como la península de Crimea son partes inseparables de Rusia. No se puede hablar de cambiar su estatus.

