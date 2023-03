https://sputniknews.lat/20230327/histeria-en-occidente-rusia-desplegara-armas-nucleares-tacticas-en-bielorrusia-1137398635.html

Histeria en Occidente: Rusia desplegará armas nucleares tácticas en Bielorrusia

Histeria en Occidente: Rusia desplegará armas nucleares tácticas en Bielorrusia

Así lo ha anunciado el presidente de Rusia, Vladímir Putin. El "jardinero" europeo llama a Latinoamérica a "escribir historia" junto a la UE. Honduras más... 27.03.2023, Sputnik Mundo

El doble rasero de OccidenteMoscú y Minsk han acordado desplegar armas nucleares tácticas en el territorio de Bielorrusia, según declaró este sábado el presidente ruso, Vladímir Putin, en una entrevista para el canal de televisión Rossiya 24. "Aquí tampoco hay nada inusual: en primer lugar, EEUU lleva décadas haciendo esto. Llevan mucho tiempo desplegando sus armas nucleares tácticas en los territorios de sus aliados, los países de la OTAN, en Europa, en seis Estados. Si la memoria no me falla son Alemania, Turquía, los Países Bajos, Bélgica, Italia y Grecia", subrayó Putin.Al respecto, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, afirmó que la Unión Europea "está lista para responder con más sanciones", mientras la OTAN calificó la medida como "peligrosa e irresponsable, y la Cancillería alemana señaló que se trata de un "nuevo intento de intimidación nuclear" por parte de RusiaJosep Borrell: el llamado del 'jardinero' a LatinoaméricaEl jefe de la diplomacia europea, el español Josep Borrell, declaró desde la tribuna de la XXVIII Cumbre Iberoamericana celebrada en Santo Domingo, República Dominicana, que Europa y América Latina pueden y deben "escribir juntos una nueva página de progreso en la historia de la humanidad". Hay que destacar que el jefe de la diplomacia europea fue uno de los pocos ponentes de la Cumbre Iberoamericana, si no el único, en hacer énfasis en el conflicto en Ucrania y su influencia sobre la situación en el mundo, incluida Latinoamérica.Honduras más cerca de PekínDurante su visita a Pekín, el canciller hondureño, Eduardo Reina, comunicó la ruptura de relaciones con Taiwán y oficializó el establecimiento de relaciones diplomáticas con la República Popular de China en cumplimiento de lo ordenado por la presidenta Xiomara Castro. La presidenta taiwanesa, Tsai Ing-wen, y el canciller, Joseph Wu, lamentaron la decisión.La oposición hondureña teme que esto afecte la relación con EEUU, al punto de prometer restaurar la relación con Taiwan en 2026 cuando termine el mandato de Castro. Para Sebastián Schulz, sociólogo argentino e investigador del Centro de Estudios Chinos de la Universidad Nacional de La Plata, "es una decisión que está en sintonía con los tiempos que corren [...] Está en sintonía con el rol que está ocupando China en el escenario internacional, como motor de la economía global, como centro del dinamismo económico internacional y, cada vez más, como un actor protagónico en intento de solución de conflictos globales".Participación masiva en las elecciones parlamentarias de CubaSegún el Consejo Electoral Nacional [CEN], los comicios tuvieron una participación del 75,92%. El presidente, Miguel Díaz-Canel, manifestó con entusiasmo el proceso electoral, aunque lamentó la situación que representa la migración de la juventud cubana que se va de la isla por la falta de oportunidades. Añadió que ahora el presente es de los jóvenes, por lo que se les debe dar una relevancia política para el país, al indicar que los ataques desde la Embajada de EEUU buscan estorbar el proceso electoral de la isla.Oscar Villar Barroso, profesor titular en Ciencias Históricas de la Universidad de la Habana, subrayó que "la sacrosanta Embajada de los EEUU de América, aquí en la Habana, con su vocación injerencista e irrespetuosa, hizo de todo tratando de descalificar nuestras elecciones. Aun así el 70% de los cubanos asistimos a las urnas".Delincuencia en Ecuador: desafío urgente para la seguridad ciudadanaLa delincuencia en Ecuador ha sido una preocupación constante para los ciudadanos del país durante los últimos años donde se han registrado incidentes y crímenes en distintas regiones del país, lo que ha generado alarma social y críticas hacia las políticas públicas de seguridad.Uno de los principales desafíos en la lucha contra la delincuencia en Ecuador es la falta de coordinación entre las distintas instituciones encargadas de velar por la seguridad ciudadana. Las autoridades policiales y judiciales a menudo trabajan de manera aislada y sin una estrategia integrada que permita enfrentar el problema de manera efectiva. A esto se suma la falta de inversión y recursos para fortalecer las capacidades de las instituciones y mejorar la respuesta ante situaciones de emergencia.Invitamos a los oyentes de 'Octavo mandamiento' a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Sebastián Tapia y Cristian Galindo.

