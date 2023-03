https://sputniknews.lat/20230327/iran-asegura-que-eeuu-usa-al-estado-islamico-como-excusa-para-saquear-recursos-de-siria-1137360378.html

Irán asegura que EEUU usa al Estado Islámico como excusa para saquear recursos de Siria

El Gobierno de Irán condenó los recientes ataques estadounidenses en la región siria de Deir ez Zor y acusó a Washington de usar como pretexto el combate al... 27.03.2023, Sputnik Mundo

internacional

eeuu

siria

john kirby

washington

irán

lucha contra el estado islámico

isis

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Nasser Kanani, calificó como "terroristas" los ataques que realizaron las Fuerzas estadounidenses el pasado 24 de marzo, como respuesta a un ataque en contra de sus instalaciones ubicadas en Haska, y el cual, según Washington, fue perpetrado por un dron "de origen iraní".Al respecto, Kanani afirmó que la ofensiva alcanzó blancos civiles, por lo cual es una violación al derecho internacional.En este sentido, el funcionario iraní sostuvo que la Casa Blanca usa como pretexto el combate al Estado Islámico* en Siria para el saqueo de los recursos naturales de esa nación. Sobre la acusación del uso de drones iraníes, el diplomático iraní afirmó que "los funcionarios estadounidenses siempre hacen acusaciones infundadas y no probabas y emiten juicios basados en ellas, pero la Casa Blanca debe saber que este método está desactualizado".Luego del ataque estadounidense, el coordinador de Comunicación Estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, afirmó que Washington no busca un conflicto armado con Irán y que no planean mover sus tropas de Siria."Siempre vamos a actuar para defender a nuestras tropas y eso no va a cambiar, nuestra misión de destruir al Estado Islámico* no cambiará. Tenemos menos de 1.000 soldados en Siria dedicados a esta tarea", declaró Kirby.*Organización terrorista prohibida en Rusia

eeuu

siria

washington

irán

2023

eeuu, siria, john kirby, washington, irán, lucha contra el estado islámico, isis