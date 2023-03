https://sputniknews.lat/20230327/israel-se-enfrenta-a-una-huelga-general-historica-por-la-polemica-reforma-judicial-de-netanyahu-1137370416.html

Israel se enfrenta a una "huelga general histórica" por la polémica reforma judicial de Netanyahu

TEL AVIV (Sputnik) — El jefe del sindicato nacional Histadrut, Arnon Bar-David, anunció la convocatoria de una huelga laboral "histórica" en un intento de... 27.03.2023, Sputnik Mundo

internacional

israel

🌍 oriente medio

protestas

"Hemos perdido el camino, no se trata de izquierda o derecha", señaló el líder sindicalista. "Ya no podemos polarizar a la nación". Bar-David dijo también que en las últimas semanas ha hecho todo lo que ha podido para evitar esta situación, pero que sus esfuerzos fueron en vano. "Todos nos estamos uniendo para cerrar el Estado de Israel", agregó. "Los centros comerciales y las fábricas cerrarán". Al parecer la huelga también incluirá al sector salud, especuló el informe de la radio Kan. Bar-David aseguró que la huelga comenzará este 27 de marzo si el primer ministro Netanyahu no anuncia que la reforma judicial se detiene.

israel

