https://sputniknews.lat/20230327/mauricio-macri-y-su-renuncia-si-se-presentaba-ganaba-comodamente-la-interna-y-la-general-1137404405.html

Mauricio Macri y su renuncia: "Si se presentaba, ganaba cómodamente la interna y la general"

Mauricio Macri y su renuncia: "Si se presentaba, ganaba cómodamente la interna y la general"

El expresidente Mauricio Macri ratificó que no se presentará como candidato presidencial en Argentina y le despejó el camino a los otros candidatos de su espacio, la coalición opositora Juntos por el Cambio.

2023-03-27T21:55+0000

2023-03-27T21:55+0000

2023-03-27T21:59+0000

cara o ceca

argentina

elecciones

mauricio macri

israel

benjamín netanyahu

patricia bullrich

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/1b/1137404251_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8f497b33a4feaac5a498dc1d55f93904.png

Mauricio Macri y su renuncia “Si se presentaba, ganaba cómodamente la interna y la general” Mauricio Macri y su renuncia “Si se presentaba, ganaba cómodamente la interna y la general”

El líder del PRO y ex presidente, Mauricio Macri (2015-2019), anunció a través de un video que no será candidato en la próxima contienda para la Casa Rosada. "Quiero ratificar la decisión de que no seré candidato en la próxima elección. Y lo hago convencido de que hay que agrandar el espacio político del cambio que iniciamos e inspirar al resto con nuestras acciones", afirmó.En Cara o Ceca, Pablo Tonelli, diputado nacional de Juntos por el Cambio, compartió sus sensaciones tras el anuncio del ex presidente.Tonelli manifestó sus preferencias entre los candidatos restantes de la coalición, Patricia Bullrich, exministra de Seguridad durante el Gobierno de Macri, y Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires."Prefiero a Bullrich, aunque los otros también son buenos candidatos. Ella ha explicado en temas muy concretos lo que quiere hacer". Tonelli se refirió al candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, quien le disputa votos por la derecha a Juntos por el Cambio, de quien dijo "es una gran incógnita. Nadie sabe cuáles son los planes de gobierno de Milei, quiénes integran su equipo, sus propuestas. Votarlo me parece un error", indicó.Crisis social y reforma judicial en IsraelEl primer ministro Benjamín Netanyahu anunció que pospondrá el proceso de reforma judicial en medio de las incesantes protestas y luego de la huelga general en Israel.En Twitter, el presidente Isaac Herzog dijo que "toda la nación está profundamente preocupada. Nuestra seguridad, nuestra economía y nuestra sociedad están amenazadas. En nombre de la unidad del pueblo de Israel [...] los llamo a detener inmediatamente el proceso legislativo", manifestó.El periodista argentino Gabriel Ben Tasgal habló con Cara o Ceca desde Israel. "Hay gente que está muy preocupada porque no quiere que el Ejecutivo elija a los jueces, como en otros países. También hay los que piensan que está en juego la democracia. Otros, no saben reconocer la derrota electoral del año pasado", cuando ganó Netanyahu en noviembre, sostuvo.Sobre un posible sucesor al actual primer ministro, Ben Tasgal opinó que "Netanyahu cree que es un rey. Se considera indispensable y no ha desarrollado delfines que puedan continuarlo. A los que quisieron asomar la cabeza, los ha sacado del medio", añadió.

argentina

israel

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

argentina, mauricio macri, ex presidente, elecciones