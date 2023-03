https://sputniknews.lat/20230327/peru-la-inestabilidad-politica-y-social-afecta-el-crecimiento-1137403368.html

Perú: la inestabilidad política y social afecta el crecimiento

El Banco Central de Reserva redujo de 2,9% a 2,6% las expectativas para este año como consecuencia de la crisis social y política, además de las torrenciales lluvias.

Perú: la inestabilidad política y social afecta el crecimiento Perú: la inestabilidad política y social afecta el crecimiento

De acuerdo al informe del BCR presentado el viernes 24 para el primer trimestre del año se espera un crecimiento 0."En enero el impacto que hemos sentido de las protestas ha sido casi 4% del PBI, nosotros esperábamos un crecimiento de alrededor del 3% y ha terminado cayendo más de 1%", dijo en rueda de prensa el presidente del organismo, Julio Velarde.Hasta el año pasado-y a pesar de la inestabilidad política de larga data-Perú mantenía un crecimiento de entre 3 y 4%.En diálogo con Contante y Sonante el economista peruano y docente de Economía Publica en la Universidad Nacional de Ingeniería, Raúl Mauro, señaló el umbral de 3% como fundamental.A fines de 2022 el ejecutivo de Boluarte lanzó un programa de reactivación económica que a los proyectos de obra de infraestructura como uno de sus principales ejes. Mediante el "destrabe" de 2500 obras paralizadas se busca generar alrededor de 130.000 empleos en el primer semestre de año."Lo que me ha llamado la atención es que el programa no consiguiera una cantidad de recursos públicos importante, en el mejor de los casos llega a representar el 1% del PBI. Esto significaría que su impacto sería bastante limitado", comentó Mauro.El 7 de diciembre Dina Boluarte asumió la presidencia de Perú tras el intento del ahora ex presidente Pedro Castillo de cerrar el Congreso.Desde entonces miles de personas, especialmente del sur del país, se movilizan exigiendo la renuncia de la mandataria, de los congresistas y la convocatoria a elecciones.

