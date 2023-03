https://sputniknews.lat/20230327/restricciones-a-los-diamantes-rusos-irian-en-contra-de-intereses-sectoriales-1137368434.html

Restricciones a los diamantes rusos irían en contra de intereses sectoriales

Restricciones a los diamantes rusos irían en contra de intereses sectoriales

MOSCÚ (Sputnik) — Las restricciones que Occidente busca imponer a los diamantes procedentes de Rusia son contrarias a los intereses del sector, dijo el...

El diplomático apuntó que Rusia es uno de los actores clave en este mercado, correspondiéndole un 30% de la producción mundial de diamantes, y que los proveedores rusos son "sumamente responsables". "Muchas veces, su actividad supera los estándares internacionales y es un ejemplo para los demás", agregó. Los intentos de impedir la exportación de diamantes rusos, según Birichevski, no tienen nada que ver con las prácticas de mercado. El pasado 6 de marzo, funcionarios del Departamento de Estado de EEUU y de la Comisión Europea se reunieron con representantes de la industria del diamante para abordar las futuras restricciones de importación con respecto a Rusia, en particular, en relación con los diamantes pulidos. Según el comunicado oficial, la discusión se centró en las formas más efectivas para interrumpir el flujo de miles de millones de dólares que Rusia ingresa gracias al comercio de diamantes.Rusia planea continuar en la OMCRusia no se plantea actualmente abandonar la Organización Mundial del Comercio (OMC), a pesar de que hay quienes tratan de expulsarla, dijo Birichevski.Añadió que "hay motivos para continuar siéndolo a fin de preservar una relación estable con los países en desarrollo, dispuestos a continuar la cooperación sobre una base de igualdad y consideración de intereses recíprocos".El diplomático constató al mismo tiempo que "países y alianzas hostiles tratan de expulsar a Rusia de la OMC"."Si renunciáramos a la condición de miembro en ese contexto, Occidente lo vería como una prueba de que su política antirrusa surte efecto, lo cual contribuiría a consolidar dicha línea, en particular, en otras plataformas internacionales, y reforzar los procesos de erosión que se observan en la regulación de la economía global", argumentó.Dentro de la OMC, Rusia pone el foco hoy en la cooperación —"cada vez más intensa y multifacética", según Birichevski— con la llamada mayoría mundial: los países de Asia, Oriente Medio, África y América Latina.Rusia se adhirió a la OMC en agosto de 2012, tras una negociación que se prolongó por casi dos décadas.

