¿Se equivocó Biden al intentar cercar a Rusia y limitar a China?

EEUU choca contra la aplicación de sus propias sanciones, en un fallido intento de debilitar a Rusia y frenar el crecimiento de China.

2023-03-27T22:05+0000

La firma de dos declaraciones conjuntas entre los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de China, Xi Jinping, sobre reforzar la asociación integral y cooperar de manera estratégica, hizo que Washington ponga sus barbas en remojo.La táctica empleada por la Casa Blanca en su intento de arremeter contra estas dos naciones, a través de la aplicación de sanciones, no resultó como se esperaba."Creo que esa estrategia inicial planteada por Biden, de sancionar a Rusia [con motivo de la operación militar especial en Ucrania], no ha funcionado", declaró a Telescopio el analista político y economista peruano Carlos Aquino, Doctor en Economía Internacional."Rusia y China son dos grandes potencias, y la firma de estos acuerdos reafirma la amistad entre ambas", agregó.Las acciones ordenadas por el mandatario estadounidense, replicadas por sus socios europeos para aislar a Moscú y penarlo, tuvieron efectos contraproducentes para su propio país —que alcanzó la inflación más alta de los últimos 40 años— como para Europa, sumergida en una fuerte crisis económica y energética.Por su parte, Pekín presentó un plan de 12 puntos para poner fin al conflicto en Ucrania. Entre estos se destacan la convocatoria a conversaciones de paz, el respeto por la soberanía nacional y la condena a las sanciones unilaterales."La propuesta denota el interés de China en avanzar sobre la paz. El presidente de Rusia se mostró interesado. Pero no creo que Occidente acepte lo planteado por la potencia asiática", indicó el entrevistado.En Uruguay Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

