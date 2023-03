https://sputniknews.lat/20230328/armas-nucleares-en-bielorrusia-en-modo-alguno-esto-tiene-efectos-sobre-los-criminales-de-la-otan-1137399206.html

Armas nucleares en Bielorrusia: "En modo alguno esto tiene efectos sobre los criminales de la OTAN"

Armas nucleares en Bielorrusia: "En modo alguno esto tiene efectos sobre los criminales de la OTAN"

Despliegue de armas nucleares tácticas en Bielorrusia. Es lo que han acordado Moscú y Minsk luego de mucho tiempo en que Bielorrusia pedía esto a Rusia.

Europa prueba de su propia medicinaEl presidente de Rusia, Valdímir Putin, explicó esta decisión en una entrevista que concedió al canal Rossiya 24. Y fue más claro que el agua. Argumentó la medida en la declaración de la viceministra de Defensa de Reino Unido, Annabel Goldie, de suministrar proyectiles con uranio empobrecido a Ucrania. "Repito, de un modo u otro tiene que ver con la tecnología nuclear. Esto es algo obvio", incidió Putin.Pero incluso fuera del contexto de estos acontecimientos, de esta declaración, [el presidente bielorruso, Aleksánder] Lukashenko lleva mucho tiempo planteando la cuestión del despliegue de armas nucleares tácticas rusas en el territorio de Bielorrusia. Pero aquí tampoco hay nada inusual: en primer lugar, EEUU lleva décadas haciendo lo mismo. Llevan mucho tiempo desplegando sus armas nucleares tácticas en los territorios de sus aliados, los países de la OTAN, en Europa, en seis Estados. Si la memoria no me falla, son Alemania, Turquía, los Países Bajos, Bélgica, Italia y Grecia. En estos momentos no hay [armas] en Grecia, pero hay un lugar de almacenamiento", detalló el jefe del Kremlin.Pero la hipocresía de Occidente teatralizada al extremo, no tardó en hacer acto de presencia. El conocido y mentado 'alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell', alias 'el jardinero', ante el anuncio de Putin, perfectamente explicado y argumentado, donde detalla que seis países europeos –Alemania, Países Bajos, Bélgica, Italia, Grecia y Turquía– alojan armas nucleares, Borrell dice que el bloque comunitario "está listo para responder con más sanciones" a este acuerdo entre Moscú y Minsk.Tal paso "significaría una escalada irresponsable y una amenaza para la seguridad europea. Bielorrusia aún puede detenerlo, es su elección", tuiteó Borrell. Es decir: que EEUU emplace armas nucleares en seis países europeos, algunos de los cuales relativamente cerca de las fronteras con Rusia, no es una provocación, ni una amenaza. Pero que Rusia, a pedido de Bielorrusia –a propósito, dos países que integran el Estado de la Unión–, ubique armas nucleares allí, es una escalada irresponsable y una amenaza para la seguridad europea según el máximo diplomático de Europa. Esto es teatro del infame.La hipocresía de Occidente al límitePero hay más puestas en escena teatrales de baja estofa de parte de Occidente. Un portavoz de la OTAN citado por el periódico alemán Die Welt, calificó la medida de Rusia como "peligrosa e irresponsable" y prometió permanecer "atenta" y "monitorear la situación de cerca". En este contexto, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania también criticó el acuerdo al indicar que se trata de un "nuevo intento de intimidación nuclear". "La comparación del presidente Putin con la participación nuclear de la OTAN es engañosa y no puede servir para justificar el paso anunciado por Rusia", soltó el Ministerio, agregando que Bielorrusia había prometido a nivel internacional permanecer libre de armas nucleares.¿"Nuevo intento de intimidación nuclear"? ¿"La comparación del presidente Putin con la participación nuclear de la OTAN es engañosa y no puede servir para justificar el paso anunciado por Rusia"? Lo penoso es que en Occidente aún haya mucha gente que compra boletos para esta función de esta 'obra de teatro' macabra pergeñada desde Washington, y sobre la cual estos guionistas siguen trabajando a destajo para seguir escribiendo libretos cargados de hipocresía.En este sentido, el canciller de Rusia, Serguéi Lavrov, ha expresado este lunes que Moscú tratará cualquier acción hostil "con dureza y con todos los medios disponibles"."Luchamos no solo por la seguridad y la vida de los rusoparlantes que viven en los nuevos territorios, no solo para detener las amenazas a nuestra seguridad que se crean justo en nuestras fronteras, sino también para defender la condición de Estado de Rusia", concluyó.

