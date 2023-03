https://sputniknews.lat/20230328/bielorrusia-afirma-que-el-despliegue-de-armas-nucleares-rusas-no-violaria-el-tnp-1137416696.html

Bielorrusia afirma que el despliegue de armas nucleares rusas no violaría el TNP

Bielorrusia afirma que el despliegue de armas nucleares rusas no violaría el TNP

MINSK (Sputnik) — El emplazamiento de ojivas nucleares de Rusia en Bielorrusia no supone una violación del Tratado sobre la No Proliferación (TNP), declaró el... 28.03.2023, Sputnik Mundo

"La cooperación militar entre Bielorrusia y Rusia se lleva a cabo en estricta consonancia con el derecho internacional. La capacitación de pilotos bielorrusos para pilotar aviones con municiones específicas, la modernización de tales aviones y el emplazamiento de ojivas nucleares en el territorio de Bielorrusia, sin traspasar a Minsk el control sobre las mismas ni darle el acceso a las tecnologías correspondientes, no contradicen en modo alguno los artículos I y II del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares", señaló la Cancillería en un comentario enviado a Sputnik. Tampoco se trata de algo inédito, constata el documento, puesto que la OTAN practica desde hace años la denominada compartición nuclear que, entre otras cosas, permite a los Estados sin armas nucleares entrenar a pilotos y habilitar aviones para un eventual uso de aquellas. Según Exteriores, los miembros europeos de la OTAN acogen en su territorio más de 150 unidades de armas nucleares tácticas de EEUU y han preparado más de 250 aviones para que puedan usarlas. El presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció el 25 de marzo que Moscú y Minsk acordaron el despliegue de armas nucleares tácticas rusas en Bielorrusia sin violar los compromisos internacionales. Putin aclaró que no se trata de un traspaso de armas nucleares a Bielorrusia sino de emplazamiento e indicó, en alusión a la práctica de compartición nuclear en el marco de la OTAN, que Estados Unidos lo había estado haciendo en varios países durante una década. Según el mandatario, la construcción de un almacén de armas nucleares tácticas en Bielorrusia finalizará el 1 de julio. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de EEUU, John Kirby, dijo el 26 de marzo, en una entrevista con la cadena de televisión CBS, que no hay ningún indicio de que Rusia haya trasladado armas nucleares a Bielorrusia o tenga la intención de usarlas en Ucrania. También la portavoz de la OTAN, Oana Lungescu, en una declaración difundida el 26 de marzo, afirmó que por ahora no se ha visto ningún cambio en la postura nuclear de Rusia que lleve a los aliados a ajustar la suya.

