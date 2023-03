https://sputniknews.lat/20230328/cientificos-rusos-hallan-un-marcador-de-la-metastasis-del-cancer-de-prostata-1137415129.html

Científicos rusos hallan un marcador de la metástasis del cáncer de próstata

ciencia

rusia

💗 salud

células

cáncer

Según los científicos de la Universidad Estatal de Medicina de Tiumén (TyumSMU), hasta ahora no existían marcadores fiables que ayudaran a distinguir el cáncer de próstata agresivo de sus formas lentas y no agresivas.El equipo internacional de investigación, en el que participaron investigadores de la TyumSMU, analizó la actividad del microARN-153 (moléculas cortas de ARN no codificante con gran potencial como biomarcadores) en pacientes con cáncer de próstata en distintas fases.El estudio se llevó a cabo mediante la reacción en cadena de la polimerasa con transcripción inversa. Sus resultados mostraron que la expresión de microARN-153 aumenta significativamente en los tumores de próstata metastásicos en comparación con los tumores no metastásicos."Para evaluar la capacidad pronóstica del microARN-153 en relación con la metástasis, analizamos la 'curva de error', es decir, la relación entre los sitios que poseen el rasgo y todos los sitios. Descubrimos que este microARN podría servir como marcador pronóstico potencial, con una sensibilidad del 72% y una especificidad del 86%. También descubrimos que una expresión elevada del microARN-153 aumenta unas tres veces el riesgo de desarrollar metástasis", afirmó uno de los autores del estudio, Aferin Beilerli, ayudante del Departamento de Obstetricia y Ginecología de la TyumSMU.Ahora el equipo de investigación planea seguir buscando microARN que puedan predecir el desarrollo de tumores de próstata hacia la metástasis. Los científicos creen que cuantos más marcadores de agresividad del cáncer de próstata se identifiquen, más fiables serán los sistemas de prueba que se puedan crear para predecir el curso de la enfermedad.Los resultados se publicaron en la revista Non-coding RNA Research.

rusia, 💗 salud, células, cáncer