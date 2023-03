https://sputniknews.lat/20230328/el-comite-olimpico-ruso-tilda-de-discriminacion-recomendaciones-del-coi-para-atletas-rusos-1137440585.html

El Comité Olímpico Ruso tilda de discriminación recomendaciones del COI para atletas rusos

El Comité Olímpico Ruso tilda de discriminación recomendaciones del COI para atletas rusos

MOSCÚ (Sputnik) — Las recomendaciones del Comité Olímpico Internacional (COI), que condicionan el acceso a las competiciones internacionales para los atletas... 28.03.2023, Sputnik Mundo

Poco antes, el Comité Ejecutivo del COI recomendó a las federaciones internacionales permitir a los atletas rusos y bielorrusos, que no apoyan la operación militar especial rusa en Ucrania, participar en los eventos deportivos bajo bandera neutral y sugirió no considerar a los equipos de Rusia y Bielorrusia para las competiciones internacionales. Además, los deportistas que están contratados por el Ejército ruso o bielorruso o las agencias de seguridad nacional no podrán competir. En cuanto a la prohibición de la participación de rusos en competiciones por equipos, el jefe del COR enfatizó que en este caso no se trata solo de una discriminación basada en el pasaporte, sino también en las disciplinas que representan los atletas. "El negar a al menos el 30% de los representantes de nuestro equipo olímpico la oportunidad de competir en competiciones clasificatorias sin ninguna base legal (...) contradice la Carta Olímpica, la Carta de la ONU, las normas humanitarias, civiles y cualquier norma generalmente aceptada", insistió Pozdniakov. Asimismo, el funcionario vinculó la iniciativa del COI relativa a la exclusión de deportistas asociados a las fuerzas armadas o las de seguridad del país con la intención de "causar una fractura en la comunidad de atletas rusos" y "perjudicar a la industria deportiva rusa en su conjunto".Las recomendaciones del COI, apostilló Pozdniakov, son una admisión de su propio error, cometido en febrero de 2022, cuando la organización internacional recomendó a las federaciones deportivas internacionales que no permitieran competir a los deportistas rusos y bielorrusos debido a las hostilidades en Ucrania.El presidente del COR supuso que, en medio de nuevas propuestas, los únicos atletas rusos que seguirán participando en competiciones internacionales serán los tenistas. "Vigilaremos las actividades de las federaciones deportivas internacionales en lo que respecta a la admisión de rusos en competiciones internacionales", apuntó.El 28 de febrero de 2022, el COI recomendó a las organizaciones deportivas internacionales prohibir a los deportistas rusos y bielorrusos participar en competiciones debido a la situación en Ucrania. El 4 de marzo, el Comité Paralímpico Internacional (CPI) siguiendo las recomendaciones del COI, suspendió a los atletas rusos y bielorrusos de los Juegos de Pekín, celebrados entre el 4 y el 13 de marzo de 2022.Los Gobiernos de 30 países se manifestaron en contra de la actuación de los rusos y los bielorrusos en los Juegos Olímpicos. A su vez, Bach, declaró que no incumbe a los Gobiernos decidir quién puede participar en las competiciones internacionales.

