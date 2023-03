https://sputniknews.lat/20230328/el-conflicto-en-ucrania-debe-terminar-ahora-mismo-dice-trump-e-insta-a-todos-que-oren-1137424454.html

De acuerdo con el exmandatario estadounidense, “es increíble que haya gente (en el poder en EEUU) que no sabe lo que hace". Además, en su entrevista para la cadena Fox News reiteró su intención de solucionar el conflicto en 24 horas con el presidente ruso, Vladímir Putin, y el ucraniano, Volodímir Zelenski."Serán unas negociaciones muy simples, pero no voy a revelar en qué consistirían, porque en tal caso no podría realizar mi plan. Eso nunca funcionará", dijo Trump.El expresidente también comentó la decisión de Rusia de desplegar sus armas nucleares tácticas en Bielorrusia en respuesta al envío de proyectiles con uranio empobrecido británicos a Ucrania. Trump instó a sus compatriotas a "rezar", alegando la reacción contundente del Gobierno ruso. De acuerdo con él, el mundo está en rumbo a una confrontación directa de dos superpotencias nucleares (Rusia y EEUU), y considera que es el Gobierno estadounidense el responsable de esta situación.El 26 de marzo, la Alianza Atlántica criticó al Kremlin por haber decidido llegar a un acuerdo con el Gobierno del presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, sobre el armamento nuclear ruso. "La retórica nuclear de Rusia es peligrosa e irresponsable", acusó la portavoz de la OTAN, Oana Lungescu.Rusia afirma que la medida que ha tomado está destinada a contrarrestar las acciones expansionistas de Washington y sus aliados de la OTAN en Europa en la última década."Básicamente, estamos haciendo lo mismo que ellos [EEUU] han estado haciendo durante una década. Tienen aliados en ciertos países y entrenan sus portaviones, entrenan a sus tripulaciones. Nosotros vamos a hacer lo mismo", comentó Putin al canal Rossiya 24.El mandatario ruso detalló que para el 1 de julio Rusia terminará en territorio bielorruso un silo para el almacenamiento de armamiento nuclear y subrayó que las armas se desplegarán sin violar las obligaciones del tratado START. En sus palabras, la decisión se tomó luego de que desde el Reino Unido anunciasen el suministro de proyectiles de uranio empobrecido a Ucrania.

