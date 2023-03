https://sputniknews.lat/20230328/el-sistema-de-pagos-ruso-mir-respuesta-a-sanciones-e-instrumento-de-confianza-1137433795.html

El sistema de pagos ruso Mir, respuesta a sanciones e instrumento de confianza

MOSCÚ (Sputnik) — Desde 2022 numerosas turbulencias agitan la economía rusa, entre ellas la salida de grandes empresas, problemas logísticos y con los pagos... 28.03.2023, Sputnik Mundo

En particular, busca reorientarse hacia socios en Latinoamérica, Asia y África, con la ayuda de servicios de pago independientes. Entre las restricciones impuestas a Rusia por su operación militar en Ucrania, una de las de mayor impacto fue la decisión de Visa y Mastercard de suspender sus operaciones, algo que provocó problemas a la población a la hora de realizar pagos internacionales. Sin embargo, Rusia cuenta con el sistema de pagos nacional Mir, que es vista como una nueva oportunidad en condiciones actuales. El 14 marzo, el sistema bancario ruso Mir (mundo, en ruso) confirmó el inicio de operaciones en Cuba, lo que establece que a partir de ahora en los bancos locales es posible retirar efectivo de tarjetas rusas, convirtiendo rublos en pesos cubanos. La medida siguió a meses de trabajo intenso. El embajador de Cuba en Moscú, Julio Antonio Garmendía Peña, destacó que el sistema podría estar completamente operativo en la isla en dos o tres meses. Otro país latinoamericano que está trabajando intensamente para integrar el sistema Mir es Venezuela, cuyas autoridades esperan que el instrumento bancario ruso propicie el comercio bilateral. Origen Mir es un sistema de pagos ruso ideado en 2014, cuando Rusia se enfrentó por primera vez a una ola de sanciones en relación con la incorporación de la península de Crimea, cuyos habitantes expresaron su voluntad en un referendo correspondiente. Después de que las compañías estadounidenses Visa y MasterCard restringieran en aquel entonces operaciones con algunos bancos de Rusia, el presidente de país, Vladímir Putin, encomendó elaborar el Sistema Nacional de Tarjetas de Pago, que se convirtió en el operador de tarjetas Mir y comenzó a emitirlas en diciembre 2015. Para mediados de 2022, se expidieron más de 145 millones de tarjetas en más de 160 bancos. En cuanto al extranjero, hasta la fecha, las tarjetas Mir se pueden utilizar en Vietnam, Corea del Sur, Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Osetia del Sur y Abjasia, una lista que se vio reducida después del inicio de las hostilidades en Ucrania. Impulsos y desafíos La necesidad de independizarse de los sistemas de pago occidentales cobró impulso en Rusia en 2022, después de que Visa y Mastercard suspendieran sus servicios en el país en respuesta a la operación militar rusa en Ucrania y la desconexión parcial de Moscú del sistema SWIFT. Por ahora, las tarjetas Visa y Mastercard emitidas por bancos rusos, siguen operativas en el país en el modo habitual hasta su fecha de vencimiento, pero dejaron de ser funcionales en el extranjero, incluidas las tiendas en línea. En caso de estar en el extranjero, los ciudadanos rusos necesitan llevar dinero en efectivo o formalizar una tarjeta en un banco local que seguirá funcionando tras volver a Rusia. Por lo tanto, las autoridades rusas, en busca de nuevas oportunidades, intensificaron las negociaciones para conectar a más Estados al sistema Mir. Sin embargo, mientras que unos Estados manifestaron su interés, otros dejaron de aceptar las tarjetas Mir, por temor a sanciones secundarias anunciadas por Washington por cooperar con Rusia. En particular, Turquía, Uzbekistán y Emiratos Árabes Unidos suspendieron por completo operaciones con Mir, mientras Vietnam, Kazajistán y Kirguistán limitaron significativamente el número de bancos que realizan transacciones con el servicio de pagos ruso. El camino a seguir A pesar de todos los obstáculos, la propagación del sistema Mir por el mundo continúa. Aparte de Cuba y Venezuela, hay interés en conectarse al sistema Mir en otras partes del mundo. En particular, se llevan a cabo negociaciones al respecto con Irán, Tailandia, Indonesia, la India, Egipto, Etiopía y Birmania. Según dijo a Sputnik el director adjunto del Instituto de Investigaciones Económicas Aplicadas de la Academia de Economía Nacional y Administración Pública de Rusia, Serguéi Drobishevski, los países que rechazaron aceptar las tarjetas Mir se retractarán de su decisión tan pronto como lo permita el entorno político. A este respecto, apuntó a la geografía del turismo como el factor determinante en la promoción del sistema ruso. "La dificultad radica en el volumen de la demanda. Si no hay turistas, entonces, obviamente, esto no será muy justificado económicamente (....) Si hay turistas, habrá demanda, lo que supone que es rentable y se va a implementar [el sistema Mir]", explicó.En cuanto a Cuba, continuó, la posibilidad de que el sistema ruso eche raíces depende de la demanda sobre el terreno. Con respecto a otros Estados latinoamericanos, estimó que las tarjetas Mir tienen pocas oportunidades debido a la cantidad relativamente pequeña de turistas rusos frente a países como Egipto, Turquía y Emiratos Árabes Unidos. Según Drobishevski, por ahora no es de esperar el aumento del flujo turístico de Rusia a Latinoamérica, en primer lugar debido a las restricciones de vuelos directos desde este país. Mientras los lazos bilaterales constituyen las premisas para cooperación en el sector bancario, avanzó, son los agentes privados del mercado que determinan de hecho la necesidad de implementar nuevos sistemas de pagos. "Por supuesto, es una cuestión principalmente política, no técnica o financiera, ya que, desde el punto de vista de cálculos financieros y capacidades técnicas, no hay restricciones para aceptar las tarjetas Mir en otros países", concluyó el experto.

Anna Búrova

