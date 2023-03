https://sputniknews.lat/20230328/empresas-comerciales-que-espian-cuales-son-sus-acciones-y-por-que-los-paises-buscan-detenerlas-1137433090.html

Empresas comerciales que espían: ¿cuáles son sus acciones y por qué los países buscan detenerlas?

28.03.2023

Para esas estrategias, emplean mayormente spyware, que es un tipo de sistema malicioso que, sin que las personas lo noten, registra su información y actividades en línea, desde lo que se escribe hasta los contenidos que descargue en su computadora o dispositivo móvil.De acuerdo con la empresa de tecnología Avast, algunos de estos softwares pueden activar cámaras y micrófonos con el propósito de conocer todas las actividades de la gente.Basta con ver casos como el de Cambridge Analytica, que "estalló" en 2018.Inició después de que la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC, por sus siglas en inglés) investigara a Facebook por recolectar datos de sus usuarios a través de un test de personalidad y, posteriormente, vender la base resultante a Cambridge Analytica.Más adelante, hubo demandas porque esta información pudo haber sido utilizada "para tratar de influenciar los resultados de las elecciones presidenciales de 2016 en EEUU y el referendo del Brexit en Reino Unido ese mismo año", refirió la BBC en su página web.En aspectos más recientes, Pegasus ha estado "en la mira" de una diversidad de países, esto después de que en julio de 2021 se diera a conocer la filtración de al menos 50.000 números de teléfono infectados con este spyware. Gran parte de los dispositivos pertenecían a periodistas y activistas defensores de derechos humanos.El programa, que pertenece a la compañía israelí Grupo NSO, tiene la capacidad de recopilar y enviar datos personales y privados ilimitadamente."Una vez que infecta un teléfono, permite al atacante el pleno acceso a los mensajes, correos electrónicos, elementos multimedia, micrófono, cámara, llamadas y contactos del teléfono. Mediante su utilización se han vulnerado los derechos de opositores políticos, activistas de derechos humanos y periodistas, aunque no solo, ya que entre los números infectados están también los de personas pertenecientes al mundo académico, de la abogacía, de la medicina, líderes sindicales, de la diplomacia e incluso jefes de Estado", expuso Amnistía Internacional en un artículo.El caso TikTokLa red social, que pertenece a la empresa china ByteDance, ha sido señalada desde 2020 por Estados Unidos debido a presuntas prácticas de robo de datos, espionaje y mal uso de datos personales, esto derivado de la falta de transparencia sobre el tema desde la plataforma.Por ello, funcionarios estadounidenses, así como los de la Comisión Europea y el Reino Unido, no pueden descargar la aplicación en dispositivos que sean propiedad del Gobierno o que cuenten con software laboral.El 23 de marzo, el CEO de TikTok, Shou Zi Chew, compareció ante el Congreso estadounidense, donde brindó argumentos para evitar un veto total de la aplicación en el país. Entre varios temas abordados, el empresario singapurense rechazó que el Gobierno chino esté detrás del manejo de datos de la plataforma.Pero, ¿por qué los países se preocupan por estas compañías?En entrevista para Sputnik, el investigador y columnista especialista en temas de seguridad Javier Oliva menciona que todas las naciones cuentan con programas de espionaje."Todas las democracias tienen sistemas de espionaje y de inteligencia. [Realizan estas acciones con spyware], con lo que son las intervenciones a las transmisiones de voz, imagen y datos, computadoras personales, dispositivos personales, correos electrónicos. Así como funciona. Hay algunos muy sofisticados que ni siquiera las propias empresas, como Facebook* o Google, pueden impedir [estos hechos]. Apple está mejor provista para impedir espionaje, pero básicamente se enfoca a los servicios que dan o se tienen acceso como consumidor a través del internet", detalla.En este tenor, Oliva destaca la orden ejecutiva firmada el 27 de marzo por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, donde por primera vez se impide que el Gobierno emplee programas de compañías comerciales para esta clase de tareas.En la iniciativa, que aún debe ser analizada por el Congreso estadounidense, Washington informó que las limitaciones son para los softwares que impliquen un riesgo para la seguridad nacional o hayan sido usados por agentes extranjeros para facilitar o incitar abusos a los derechos humanos alrededor del mundo."Da un paso importante en lo que se refiere a los controles sobre la información privada en manos de empresas [comerciales]. Me parece que ese también es el corazón del tema: información personal en manos de empresas privadas. Ese es un paso muy importante, porque obviamente hay bancos de información muy sensibles de carácter de seguridad nacional, por ejemplo, el banco de datos del Departamento de Salud de EEUU o el del sistema de prisiones estatales estadounidense, pero son lugares públicos diseñados para eso. El problema es cuando una compañía, un spyware, como el de Pegasus o estas [firmas] israelíes, por mencionar algunas, también obtienen información con fines de utilización o explotación privadas", afirma el experto.Oliva también expone que esta orden ejecutiva se emite justo de cara a las elecciones presidenciales en EEUU, donde tanto Biden como el exmandatario republicano Donald Trump han tenido algunos problemas por supuestas filtraciones de información."No puede ser que las empresas comerciales son las que estén haciéndose responsables de la seguridad interior o nacional de Estados Unidos, en este caso. Si bien pueden ser subcontratadas, sus servicios no [deberían] ser adquiridos por particulares. Es decir, una compañía que se dedica al spyware que la contrate otra empresa para espiar a sus adversarios comerciales, por ejemplo", subraya el investigador.*La actividad de Meta (propietaria de Facebook e Instagram) está prohibida en Rusia por extremista.

