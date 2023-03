"Europa busca acercarse a América Latina para salir de la convulsión social que está experimentando"

https://sputniknews.lat/20230328/europa-busca-acercarse-a-america-latina-para-salir-de-la-convulsion-social-que-esta-experimentando-1137440406.html

La Cumbre Iberoamericana, que se realizó recién en República Dominicana, tuvo algunos momentos importantes, como las declaraciones del alto representante de la...

El funcionario europeo indicó, en una entrevista para EFE, que en la actualidad se subestima a América Latina y que la región puede convertirse en "el nuevo Golfo Pérsico (…) en un mundo que va a prescindir de los hidrocarburos para entrar en la energía sostenible".En este tenor, resaltó las reservas de litio de algunos de los países latinoamericanos y aseguró que estas naciones "ya se están organizando entre ellos para constituir una alianza para hacer frente todos juntos a la demanda internacional que van a recibir".Sin embargo, Borrell no siempre apoyó a América Latina. A finales del 2022, el funcionario español indicó que Europa era un jardín y que la mayor parte del resto del mundo era una jungla.Una salida a la crisisEl internacionalista Carlos Manuel López Alvarado, especialista formado en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señala que los dichos de Borrell son una "válvula de escape" ante los problemas que Europa enfrenta en la actualidad.Al respecto la doctora en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Claudia Serrano indica que los dichos del funcionario de diplomacia y seguridad de la Unión Europea también implican una cuestión geopolítica."Al equiparar [América Latina] con el Golfo Pérsico no solamente tendría que ver con el hecho de la cantidad de materias primas o energéticos que son de primera necesidad, sino que también augura una cuestión de importancia geopolítica que tendría para los principales actores [europeos]", estima la estudiosa. "Finalmente reconoce cuáles son algunas de las dependencias que todavía tiene Europa y que, a pesar de que no haya una posición tan abierta, sí está reconociendo que la dependencia al 40% de los energéticos de Rusia les está causando, digamos, una situación complicada de manejo ante sus poblaciones que, ligado hacia el consumo del energético diario del día a día, tiene un impacto en los alimentos", expone. Ante este panorama, López Alvarado agrega que el mejor camino para que América Latina logre fortalecerse como bloque y se posicione en todos los aspectos, no solo en el geopolítico, es la apertura en la región.Además de ello, el especialista de la UNAM hace énfasis en que la región requiere ser estratégica en materia de paz y seguridad internacionales, así como impulsar el comercio y las negociaciones bajo código políticos y sociales."Que se hable de cuestiones de prosperidad, más que de simples crecimientos; transitar de meras cuestiones numéricas, donde América Latina dota de recursos, a hablar de construcciones políticas horizontales (...). Se tiene que hermanar la región, entender que Europa ahorita está desgastada. Quiere hablarnos bonito, pero tenemos que hablar de condiciones horizontales", recalca.No obstante, antes de alcanzar esta sinergia, Claudia Alvarado expone que hay varios problemas por resolver en la región, como las discrepancias del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial con algunos países que se autodenominan progresistas."Otro de los desencuentros [que persisten] tiene que ver con el hecho de que a veces la misma gestión de sus políticas exteriores, ya como naciones [por separado], tienden no necesariamente a tener tanta coincidencia debido a su posición geográfica y también al nivel de alianzas o de encuentros que hayan tenido o que tengan con los distintos actores", valora la latinoamericanista. "Eso provoca que no haya una política exterior común, ni siquiera pensando entre los europeos y los [estadounidenses]. Pero tampoco dentro de la región podríamos llegar a concluir que en ciertas coyunturas hay una posición común. Es muy complicado y eso va a depender mucho del nivel de relación, ya sea política, económica y hasta geográfica que se tenga [de los Estados latinoamericanos] con otros actores del sistema internacional", añade. Otras energíasBorrell señaló en su entrevista que uno de los ejes medulares en la región son los energéticos, especialmente el litio, esto en el tránsito rumbos a energías no relacionadas con hidrocarburos.Ante ello, el analista Aníbal García, del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag), declara que América Latina y el mundo aún están lejos de lograr la independencia del petróleo.Por esta razón, el experto afirma que se trata de una "pretensión de política económica" de diversos países y regiones, entre ellos Estados Unidos y la Unión Europea.La causa por la que aún es lejana la transición energética, subraya García, es por temas como la pandemia de COVID-19 y el conflicto entre Rusia y Ucrania, que han aplazado este momento."Antes, se tenía 2030 como el límite para que se abasteciera el mundo, por lo menos en cada país, en un 30% de energías renovables. Lo cierto es que volvieron a plantear ahora eso hasta 2050; ha sido básicamente por la imposibilidad de cumplir este objetivo", precisa.A estos se suman querellas como la falta de protocolos unificados en Latinoamérica para el manejo de minerales y otros elementos que producen energías limpias."Cada país tiene legislaciones respecto a los minerales y no en todos aparecen dos aspectos. El primero es que no en [todas las naciones de la región] hay empresas públicas y el segundo es que no todos [cuentan] con esta forma de recursos estratégicos, por ejemplo, el litio. En ese caso, la legislación argentina no lo tiene; tampoco hay una empresa pública [de este elemento]. Chile tampoco. Sí tienen, por ejemplo, Bolivia y ahora México; son de reciente creación", añade.El analista del Celag asegura que estos rubros son fundamentales para romper en un largo plazo el esquema que América Latina mantiene desde el siglo XIX, que es ser exportador de materia prima."Lo que se quiere es justamente controlar toda la cadena de producción, desde la exploración hasta la transformación del litio. Esa es básicamente la tendencia que se ha marcado a nivel internacional en los últimos años, especialmente por la creación de baterías [con ese material]", explica.

