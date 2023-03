https://sputniknews.lat/20230328/la-crisis-del-sistema-bancario-de-eeuu-esta-acercando-al-pais-norteamericano-a-la-recesion-1137429787.html

La crisis del sistema bancario de EEUU está acercando al país norteamericano a la recesión

Los problemas en el sistema bancario estadounidense podrían tener un impacto negativo en el mercado inmobiliario y en la esfera de la construcción del país... 28.03.2023, Sputnik Mundo

"Bueno, eso definitivamente nos aproxima ahora", respondió a una entrevista para CBS News sobre los problemas de los bancos norteamericanos. Al mismo tiempo, Kashkari observa que aún no está claro si las dificultades actuales en el sector financiero conducirán a una crisis crediticia a gran escala y qué tan grave podría afectar esto a la economía.El economista reconoce que, a pesar de las constantes discusiones con las entidades financieras sobre los posibles riesgos, el sistema regulador "no es perfecto" y es por ello que se pueden cometer errores.La quiebra del banco de inversión estadounidense Lehman Brothers en 2008 se considera el punto de partida de la crisis financiera mundial.El 10 de marzo, los reguladores del estado de California cerraron Silicon Valley Bank (SVB), uno de los 20 bancos comerciales más grandes de Estados Unidos. Esta fue la mayor quiebra bancaria del país norteamericano desde la crisis financiera de 2008.Todos los depósitos asegurados se transfirieron del SVB a una estructura separada, el Seguro de Depósitos del Banco Nacional de Santa Clara. Además. Las autoridades cerraron el gran New York Signature Bank debido a riesgos sistémicos, y también se anunció el cierre del banco Silvergate, centrado en las criptomonedas.

