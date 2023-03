https://sputniknews.lat/20230328/la-onu-desata-el-vale-todo-1137441520.html

La ONU desata el 'vale todo'

La ONU desata el 'vale todo'

Así lo constata la no aprobación de un proyecto de resolución ruso-chino para investigar las explosiones de los Nord Stream. ¿Qué está detrás de la segunda... 28.03.2023, Sputnik Mundo

2023-03-28T18:50+0000

2023-03-28T18:50+0000

2023-03-28T18:50+0000

octavo mandamiento

onu

nord stream

eeuu

democracia

joe biden

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/1c/1137441375_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_5352efdfebf79cbdea57f9c55799e6ed.png

La ONU desata el 'vale todo' La ONU desata el 'vale todo'

La ONU decide saltar al precipicioEl Consejo de Seguridad de la ONU no ha aprobado un proyecto de resolución ruso-chino que insta a realizar una investigación internacional de las explosiones ocurridas en los gasoductos Nord Stream. Rusia, China y Brasil votaron a favor, 12 países se abstuvieron, y no hubo votos en contra.A respecto, el representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasili Nebenzia, declaró que la votación se ha mostrado como una especie de "prueba de fuego" para elegir hacia qué tipo de mundo nos dirigimos: "Un mundo en el que se respete el derecho internacional y se castiguen los ataques contra oleoductos y otras infraestructuras internacionales, o un mundo en el que haya Estados que puedan hacer cualquier cosa [...] y no sean responsables de ninguna, ni siquiera de las acciones más imprudentes y peligrosas".¿Qué está detrás de la segunda Cumbre por la Democracia de Biden?Del 28 al 30 de marzo EEUU organiza la segunda "Cumbre por la Democracia" que se realiza en el formato virtual y cuenta con la participación de 121 países, ocho más que en la primera edición del evento que tuvo lugar en diciembre de 2021.Rusia y China lanzaron duras críticas contra este cónclave que acoge Biden. Ambas naciones destacan el carácter confrontativo y neocolonial de los encuentros de este tipo. A eso se suma la forma selectiva con la que se compone la cumbre, ya que además de los países que no siguen la línea de Washington, no fueron invitados algunos de sus propios socios.Ecuador: Lasso pende de un hiloLa Corte Constitucional evalúa la admisión de juicio político al presidente Guillermo Lasso. Una primera votación no obtuvo los votos necesarios para tener una resolución firme, por lo que ahora otro juez propondrá un nuevo dictamen. Lasso se defiende, criticando el proceso del pedido de destitución.Por otro lado, además de las pérdidas causadas por las lluvias y el terremoto de la semana pasada, un deslizamiento de tierra en la ciudad de Alausí causó 7 muertos y 64 desaparecidos. Lasso visitó la zona para anunciar medidas, pero no recibió a los habitantes de la región, quienes terminaron por enfrentarse con la policía. Adrián Fernando Malla, politólogo ecuatoriano, señala al respecto que "el Gobierno actualmente se encuentra en jaque. Y el único movimiento que le queda es la muerte cruzada, la cual problematizará aún más a fondo el tema de la estabilidad política y democrática en el país".EEUU le vende seguridad a Colombia para no perder a su mejor aliado de la regiónUna delegación colombiana encabezada por el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Álvaro Leyva, llegó a EEUU para participar en el X Dialogo de Alto Nivel [DAN], que sostienen Bogotá y Washington, cuyo objetivo es la cooperación en materia de paz, reforma rural y lucha contra las drogas y el cambio climático, y la crisis migratoria que se vive en EEUU.El comunicador social, magíster en Negociaciones Económicas John Alexander Lastra, advierte: "Imagínese que EEUU nos ponga un bloqueo como lo ha hecho. Porque aunque el bloqueo, o las medias coercitivas unilaterales son ilegales de acuerdo al derecho internacional, a ellos no les importa nada. Sí se le llega a poner un bloqueo a Colombia, imagínese la crisis en la que entraría. Porque Colombia todavía es dependiente de las importaciones y exportaciones de EEUU".La IA transforma la forma en que trabajamos: ¿estás preparado para aprovechar las oportunidades?La Inteligencia Artificial [IA] tiene un gran potencial para generar ingresos en una amplia variedad de sectores y para empresas de todos los tamaños: automatización de procesos, mejorar el análisis de datos, mejorar la atención al cliente, crear productos personalizados y mejorar las estrategias de marketing y publicidad.Al aprovechar estos beneficios, las empresas pueden aumentar la eficiencia, mejorar sus productos y servicios, aumentar las ventas y mejorar la rentabilidad. Pero, ¿puede cualquier ciudadano encontrar oportunidades por medio de la IA?Invitamos a los oyentes de 'Octavo mandamiento' a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Sebastián Tapia y Cristian Galindo.

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

onu, nord stream, eeuu, democracia, joe biden, аудио