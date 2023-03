https://sputniknews.lat/20230328/peru-sorpresiva-sede-alternativa-del-mundial-sub-20-de-la-fifa-1137443317.html

Perú, ¿sorpresiva sede alternativa del Mundial sub-20 de la FIFA?

Perú, ¿sorpresiva sede alternativa del Mundial sub-20 de la FIFA?

La posibilidad de que la FIFA suspenda a Indonesia como anfitriona de la Copa del Mundo sub-20 podría hacer que el torneo recale sorpresiva en Sudamérica... 28.03.2023

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) podría suspender a Indonesia como organizador de la Copa del Mundo de fútbol de la categoría sub-20 y modificar la sede del torneo, que se desarrollaría entre el 20 de mayo y el 11 de junio de 2023. Si bien no confirmó aún que el país asiático perderá la organización, la FIFA sí canceló el sorteo de los grupos que se realizaría el 31 de marzo.Las dudas en torno al campeonato obedecen a la hostilidad surgida en Indonesia contra la selección sub-20 de Israel, clasificada por primera vez en su historia a un certamen mundial. La negativa a albergar a los israelíes fue solicitada por el gobierno local de Bali y apoyada por manifestaciones populares. El país, de mayoría musulmana, mantiene su apoyo a la causa palestina y su rechazo a la política exterior israelí.De concretarse que Indonesia pierde la organización, el país podría afrontar duras sanciones económicas y deportivas para el país asiático.Mientras dirigentes del fútbol indonesio buscan hacer gestiones ante la FIFA para poder concretar el torneo, ya comenzaron a evaluarse posibles sedes alternativas en caso de que el campeonato juvenil no pueda disputarse en el Sudeste Asiático.¿Argentina o PerúEn la lista de posibilidades, dos países sudamericanos comenzaron a sonar como posibles anfitriones sustitutos: Argentina y Perú.Medios argentinos aseguran que la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) ya se ofreció formalmente ante la FIFA para recibir los partidos del torneo, si es necesario. Esa posibilidad habría salido del presidente del ente futbolístico argentino, Claudio Fabián Chiqui Tapia.Si bien Argentina no tenía previsto albergar un torneo de selecciones en los próximos meses, el país sudamericano tiene a su favor su reciente consagración como campeón del mundo en mayores y haber oficializado su candidatura para organizar la Copa del Mundo de 2030 junto a Uruguay, Paraguay y Chile.Ser sede de un torneo de alta categoría podría servirle a la AFA como una oportunidad para demostrar a la FIFA la capacidad organizativa del país, donde se disputarían la mayoría de los partidos de 2030.De todas maneras, algunas versiones surgidas en la propia Indonesia apuntan con más fuerza hacia Perú como sede alternativa. El dirigente de fútbol indonesio Yesayas Oktavianus aseguró a la cadena CNN local que una fuente fidedigna le había confirmado que el torneo fue cancelado en Indonesia y que "la FIFA decidió que Perú sea el reemplazo del anfitrión". El mismo dirigente remarcó que chequeó su información y medios indonesios le atribuyen veracidad, aunque el máximo organismo del fútbol mundial todavía no comunicó una resolución.De todas maneras, la noticia tomó por sorpresa a medios peruanos, que todavía atraviesan un período de inestabilidad política y debieron superar a comienzos del año una crisis institucional en su liga de fútbol profesional.Aún así, el país sudamericano ya fue elegido por la FIFA para organizar otro torneo importante este año: el Mundial de la categoría Sub-17, que se disputará entre el 10 de noviembre y el 2 de diciembre de 2023.La organización del campeonato sub-17 tampoco es cosa sencilla para los sudamericanos, ya que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) debió cancelar las sedes de Tacna, Piura y Chiclayo a pedido del Gobierno producto de que las intensas lluvias previstas para esas zonas hacían imposible los trabajos de remodelación de estadios.Por lo pronto, el torneo sub-17 se disputaría en cuatro estadios de la zona metropolitana de Lima: el estadio Nacional, el Estadio Alberto Gallardo, el Estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y el Estadio Miguel Grau, en el Callao.

