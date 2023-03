https://sputniknews.lat/20230328/un-diplomatico-ruso-denuncia-presion-durante-la-votacion-en-el-consejo-de-seguridad-1137420817.html

Un diplomático ruso denuncia presión durante la votación en el Consejo de Seguridad

Sin embargo, añadió que la presión por parte del Consejo de Seguridad de la ONU era una señal positiva porque demuestra que existe el deseo de que se lleve a cabo una investigación operativa y transparente sobre el sabotaje del Nord Stream. Destacó que varios miembros del Consejo de Seguridad esperan que Dinamarca, Alemania y Suecia la realicen sin demora."Muchos miembros del Consejo de Seguridad de la ONU manifestaron claramente que están a favor de una investigación transparente y, yo diría, operativa. Así que hubo muchas señales a las autoridades de Dinamarca, Suecia y Alemania para que completaran la investigación e informaran al Consejo de los resultados concretos", subrayó el diplomático.De acuerdo con sus palabras, se destaca "una especie de presión" por parte de los miembros del Consejo que se abstuvieron, pero al mismo tiempo defendieron la necesidad de avanzar la investigación con mayor rapidez y aclarar muchos detalles. Polianski cree que tal disposición es un resultado positivo de la votación llevada.El 27 de marzo, el Consejo de Seguridad de la ONU no aprobó una resolución redactada por Rusia en la que se pedía una investigación dirigida por la ONU sobre el ataque a los gasoductos Nord Stream. China, Rusia y Brasil votaron a favor de la resolución y todos los demás miembros se abstuvieron.El periodista ganador del premio Pulitzer Seymour Hersh, quien afirmó en una serie de artículos que EEUU estaba detrás de los atentados del Nord Stream, declaró a Sputnik que no le sorprendió que el Consejo de Seguridad de la ONU no aprobara la resolución.El 26 de septiembre de 2022, tres de los cuatro ramales de los gasoductos rusos Nord Stream 1 y 2 fueron blanco de sabotaje con cargas explosivas en el fondo del mar Báltico cerca de una isla danesa y frente a las costas suecas.Una investigación periodística realizada por Hersh reveló que buzos militares de EEUU colocaron las cargas explosivas bajo los gasoductos rusos en junio de 2022, durante los ejercicios Baltops de la OTAN.Citando fuentes con conocimiento directo de la planificación operativa de los ataques, Hersh acusó a los militares noruegos de activar los explosivos tres meses después, causando serios daños a los ductos que conectan a Rusia con Alemania por el fondo del mar Báltico. Hersh subrayó que el presidente estadounidense, Joe Biden, aprobó el sabotaje tras más de nueve meses de debates secretos con su equipo de seguridad nacional.

