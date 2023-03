https://sputniknews.lat/20230329/a-50-anos-de-itaipu-paraguay-quiere-dejar-de-vender-energia-a-brasil-a-precios-irrisorios-1137436317.html

A 50 años de Itaipú, Paraguay quiere dejar de vender energía a Brasil a "precios irrisorios"

A 50 años de Itaipú, Paraguay quiere dejar de vender energía a Brasil a "precios irrisorios"

Paraguay busca renegociar la cláusula que lo obliga a vender a Brasil la energía que no consume de la represa de Itaipú a precios más bajos en el mercado. En... 29.03.2023, Sputnik Mundo

El 26 de abril de 1973, los entonces presidentes de facto de Paraguay y Brasil, Alfredo Stroessner (1954-1989) y Emilio Garrastazu Médici (1969-1974), firmaron el Tratado de Itaipú con el que ambos países no solo buscaron solucionar un histórico conflicto limítrofe, sino que acordaron la construcción una represa hidroeléctrica sobre el río Paraná.Medio siglo después de firmado, y con la deuda por sus construcción recién saldada, Paraguay se dispone a rediscutir partes del acuerdo, considerado históricamente más beneficioso para Brasil y perjudicial para los intereses económicos paraguayos. La interpretación del acuerdo que ha primado desde su firma obliga a Paraguay a vender a Brasil la energía eléctrica que no utiliza, generalmente a precios más bajos en el mercado.Canese, actual candidato a senador en su país, aseguró que haber saldado la deuda de construcción de la represa pone a Paraguay "en un momento histórico" en relación a Itaipú, ya que el 13 de agosto de 2023 vencen los efectos del Anexo C del Tratado de Itaipú, donde están incluido los arreglos económicos en torno a la negociación de la energía. La fecha permite volver a negociar los términos, algo que para los paraguayos es visto como una oportunidad de obtener un trato más favorable.Para Canese, la suerte que tenga Paraguay en este proceso dependerá de que el país tenga "representantes que defiendan los intereses nacionales y tengan la sensibilidad social para que el país obtenga condiciones justas y precios justos".Uno de los pilares de esa renegociación debe ser, remarcó, que Paraguay pueda vender la energía de Itaipú a precios de mercado y no inferiores, como sucede actualmente. En efecto, Brasil pagó a Paraguay 20,75 dólares por kilovatio al mes por la energía y redujo ese pago a 12,67 dólares mensuales de forma provisoria.Canese recordó que un acuerdo firmado en 2009 entre los entonces presidentes Fernando Lugo (2008-2012) y Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2011) facultó en ese entonces a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) paraguaya a cobrar a Brasil el precio de mercado. Sin embargo, apuntó, los gobiernos que siguieron al de Lugo —destituido tras un juicio político en 2012— "no han siquiera intentado ejercer esta soberanía".El otro reclamo de Paraguay es poder comercializar la electricidad que no consume entre terceros países, sin estar obligado a entregarla a su contraparte brasileña, como sucede actualmente. Para el aspirante a senador, permitir esto no solo sería beneficioso para Paraguay sino para la región, ya que Brasil y Argentina podrían beneficiarse de la energía producida por las represas binacionales que tiene Paraguay, Itaipú con Brasil y Yaciretá con Argentina, con un acuerdo similar.Canese recordó que cuando un país "paga mejores precios" que el mercado por la energía quiere decir que está generando energía a partir de centrales térmicas, más caras y más perjudiciales para el medio ambiente, al alimentarse de hidrocarburos. "A la región le conviene quemar menos hidrocarburos, emitir menos gases de efecto invernadero y repartir los beneficios. Es un absurdo seguir con este sistema", sintetizó.Para el candidato al senado en los próximos comicios del 30 de abril, lo que falta en la región para aplicar una verdadera interconexión energética es "voluntad política". Además de cuestionar al Partido Colorado paraguayo, Canese apuntó que las trabas en Argentina y Brasil provienen de las empresas privadas, que tienen a su cargo la distribución de energía eléctrica en ambos países.De todos modos, Canese confió en que, con Lula nuevamente en el Gobierno, Brasil cumplirá lo firmado por el mismo mandatario en 2009. Además, estimó que una victoria de la Concertación Nacional —que postula a Efraín Alegre a la presidencia— pueda darle a Paraguay una postura más firme en relación a Brasil.El aspirante a senador consideró que Paraguay "debe contratar el 100%" de su parte de la energía generada —es decir, el 50% de todo lo generado— y luego "disponer de ella como país soberano", licitándola en el mercado de energía u ofreciéndola mediante acuerdos a países de la región."Nosotros no somos provincia argentina o estado brasileño", enfatizó Canese, en referencia a la firmeza con la que Paraguay debe aprovechar los beneficios de la energía que sus represas generan.

