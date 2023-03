https://sputniknews.lat/20230329/amlo-cuestiona-al-legislador-republicano-graham-que-me-diga-si-se-consume-o-no-fentanilo-en-eeuu-1137480086.html

AMLO cuestiona al legislador republicano Graham: "Que me diga si se consume o no fentanilo en EEUU"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, increpó al legislador republicano Lindsay Graham, quien ha sido uno de los principales promotores para... 29.03.2023, Sputnik Mundo

El 28 de marzo, Graham cuestionó al secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, sobre si estaba de acuerdo con los dichos del mandatario latinoamericano, donde afirma que los cárteles de droga no dominan al país. El funcionario respondió "no lo estoy".Ante ello, López Obrador propuso un breve cuestionario para Graham, donde aborda principalmente el tema del fentanilo."Independientemente de las fronteras y ya que estamos tratando el tema, además es un asunto de interés para las dos naciones, quisiera que me diga si sí o no se consume fentanilo en EEUU. ¿Sí o no? La siguiente pregunta es '¿quién distribuye el fentanilo en EEUU?', o mejor, '¿sí hay capos, sí hay carteles que distribuyen el fentanilo en [ese país]? ¿Sí o no?'. La tercera [cuestión es] si los que distribuyen el fentanilo en Estados Unidos son mexicanos o estadounidenses. Si se les persigue a los que [trafican esta sustancia] y se les castiga en [territorio estadounidense]", declaró.Posteriormente, el presidente mexicano habló sobre el uso de armas y programas sociales en Washington."Una pregunta más: si se puede comprar o no una ametralladora o un arma de alto poder en los supermercados de EEUU. ¿Sí o no? Y ya, si quiere que me diga qué programas tienen para con el propósito de que no consuman droga. ¿Qué están haciendo? [Que hablen sobre] si están garantizando a los jóvenes de EEUU el derecho al estudio o al trabajo. Y más que me diga por qué no cambian ese proceder de que se abandona a los jóvenes desde la adolescencia y no se les mantiene en el hogar, que si no cree que eso les cause infelicidad, desdicha, insatisfacción y que ese sea uno de los motivos por los que se inclinen al consumo de las drogas", agregó.López Obrador también indicó que esta polémica con los legisladores como Graham es buena, pero que deben responder a sus dudas." Yo sostengo que yo, como presidente, cualquier persona puede ir a cualquier parte del territorio nacional y sí hay riesgos en unas regiones, en unas ciudades más que otras, pero la vida se mantiene inalterable en todo el país", aseguró.En las últimas semanas, las tensiones entre ambos países se han disparado luego que legisladores del ala más dura del Partido Republicano pidieran catalogar como grupos terroristas a los cárteles mexicanos, al responsabilizarlos por el trasiego del fentanilo hacia territorio estadounidense.La pasada semana, el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, declaró durante su comparecencia ante el comité de Asignaciones del Senado que "era justo decir que sí" al ser preguntando, también por Graham, si parte del territorio mexicano estaba en manos de los cárteles en lugar de las autoridades. Puntualizó que el Gobierno de Joe Biden estaba considerando declarar a los cárteles de la droga mexicanos como grupos terroristas.López Obrador rechazó las declaraciones del político de la Casa Blanca, así como también la iniciativa de los legisladores republicanos, a quienes calificó de "intervencionistas y prepotentes". Agregó que el Gobierno mexicano ha confiscado decenas de toneladas de fentanilo como nadie lo ha hecho.

