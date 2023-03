https://sputniknews.lat/20230329/amlo-no-hay-proposito-de-proteger-a-nadie-en-el-caso-del-incendio-en-el-campamento-de-migrantes-1137474235.html

AMLO: no hay propósito de proteger a nadie en el caso del incendio en el campamento de migrantes

AMLO: no hay propósito de proteger a nadie en el caso del incendio en el campamento de migrantes

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, indicó que la investigación de la muerte de migrantes en un campamento en Ciudad Juárez, Chihuahua, no... 29.03.2023, Sputnik Mundo

"No hay ningún propósito de ocultar los hechos, ningún propósito de proteger a nadie. No se permite en nuestro Gobierno la violación de derechos humanos, ni se permite la impunidad", indicó en su conferencia de prensa matutina.López Obrador dio sus condolencias a las familias de las casi 40 personas que murieron en el incidente ocurrido el 27 de marzo en el norte del país."Quiero expresar mis condolencias a los familiares, habitantes de los países de donde son originarios los migrantes que lamentablemente perdieron la vida en este incendio en Ciudad Juárez. Mi más profundo pésame a familiares, a nuestros hermanos venezolanos, guatemaltecos, salvadoreños, ecuatorianos, colombianos y a los gobiernos de estos países", indicó.El mandatario latinoamericano ahondó en que la Fiscalía General de la República (FGR) así como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) continúan con las pesquisas."Estoy solicitando a la Fiscalía General de la República que, como es su deber y facultad, continúe con la investigación judicial para que se emita una resolución, se actúe, se finquen responsabilidades y que no haya impunidad. Que se aclare bien quiénes fueron los responsables y que se finquen, de manera específica, las responsabilidades y se castigue de conformidad con la ley a quienes hayan causado esta dolorosa tragedia", puntualizó.El 28 de marzo, López Obrador comentó que el incendio se ocasionó por una manifestación "que ellos [los migrantes] iniciaron a partir, suponemos, de que se enteraron que iban a ser deportados, movilizados y, como protesta, en la puerta del albergue pusieron colchonetas del [lugar] y les prendieron fuego. No imaginaron que esto iba a causar esta terrible desgracia".Eso mismo dio a conocer un video en donde se observa cómo se inició el fuego al interior del módulo. En el material de apenas 32 segundos se observa que el personal mexicano sale del lugar, mientras que las personas migrantes se quedan atrapadas en el interior.

