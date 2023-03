https://sputniknews.lat/20230329/chile-confirma-el-primer-caso-humano-de-gripe-aviar-1137495033.html

Chile confirma el primer caso humano de gripe aviar

Chile confirma el primer caso humano de gripe aviar

SANTIAGO (Sputnik) - El Gobierno de Chile informó el miércoles que se detectó, en el norte del país, el primer caso de gripe aviar en una persona. 29.03.2023, Sputnik Mundo

2023-03-29T23:17+0000

2023-03-29T23:17+0000

2023-03-29T23:17+0000

internacional

chile

💗 salud

gripe aviar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/103529/58/1035295895_0:166:2922:1810_1920x0_80_0_0_b4ea767905b68627fa1ec098f0e6bf3b.jpg

El Gobierno señaló que la persona enferma corresponde a un hombre de 53 años afectado de un cuadro de influenza grave. "El paciente se encuentra estable dentro de su gravedad", añadió. El ministerio activó los protocolos sanitarios correspondientes para manejar la enfermedad y envió los exámenes para ser analizados en las instalaciones del Instituto de Salud Pública (ISP). Aún no hay antecedentes de la fuente de contacto y se está investigando si existen otras personas afectadas por la cepa en el entorno del paciente. En su cuenta de Twitter, Esteban Valenzuela Van Treek, Ministro de Agricultura del país, solicitó a la población no manipular aves de corral y mantenerse alejada de aves moribundas. llamado a no manipular aves y fauna marina contagiada o moribunda, pero también evitar contacto entre aves de corral y aves silvestres.El virus H5N1 o "gripe aviar" es un virus que se puede transmitir desde aves o mamíferos marinos al ser humano y tiene un importante grado de mortalidad.

https://sputniknews.lat/20230317/chile-investiga-un-brote-de-gripe-aviar-que-afecto-a-40000-aves-1136947955.html

chile

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

chile, 💗 salud, gripe aviar