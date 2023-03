https://sputniknews.lat/20230329/el-nuevo-primer-ministro-de-escocia-jura-su-cargo-en-edimburgo-1137476553.html

El nuevo primer ministro de Escocia jura su cargo en Edimburgo

El nuevo primer ministro de Escocia jura su cargo en Edimburgo

MOSCÚ (Sputnik) — El nuevo primer ministro de Escocia, Humza Yousaf, juró oficialmente su cargo ante el Tribunal de Sesiones de Edimburgo, informó la cadena de... 29.03.2023

La predecesora de Yousaf, Nicola Sturgeon, anunció su dimisión el 15 de febrero tras ocho años como primera ministra de Escocia. Yousaf, que se desempeñaba como ministro de Salud, fue elegido el lunes como nuevo líder del Partido Nacional Escocés, y el martes el Parlamento votó por él para ocupar el cargo de primer ministro. El sello escocés permite al monarca aprobar formalmente un documento sin tener que firmarlo. El primer ministro, como custodio del sello, tiene potestad para tomar decisiones en nombre de la Corona, afirmando su autoridad para gobernar la región con el apoyo del Parlamento escocés, señala Sky News. De acuerdo con la nota, Hamza Yusuf se convirtió en el primer ministro más joven de Escocia y el primero perteneciente a una minoría étnica, informó el canal. Yusuf fue elegido diputado en 2011 a la edad de 26 años, convirtiéndose en el parlamentario más joven del momento. También se convirtió en el primer musulmán en un cargo del Gobierno escocés. La ex primera ministra Sturgeon se desempeñó como líder del partido nacional Escocés (SNP) y ministra principal de Escocia desde 2014, convirtiéndose en la primera mujer en el cargo. A lo largo de su mandato, la política defendió activamente la independencia de Escocia del Reino Unido y declaró repetidamente su intención de celebrar un referéndum en 2023. Sin embargo, los ex primeros ministros británicos Boris Johnson y Liz Truss dijeron que no lo permitirían, ya que el pueblo escocés ya había expresado su voluntad en 2014. El actual primer ministro británico, Rishi Sunak, también descartó la votación y pidió respeto por los resultados del referéndum celebrado hace nueve años.

