https://sputniknews.lat/20230329/el-renunciamiento-de-macri-da-inicio-a-la-carrera-presidencial-en-argentina-1137455204.html

El renunciamiento de Macri da inicio a la carrera presidencial en Argentina

El renunciamiento de Macri da inicio a la carrera presidencial en Argentina

El anuncio del exmandatario ordena la interna opositora y apura al oficialismo a definir sus candidaturas. Tras la previa declinación de la vicepresidenta... 29.03.2023, Sputnik Mundo

2023-03-29T12:45+0000

2023-03-29T12:45+0000

2023-03-29T12:45+0000

américa latina

argentina

mauricio macri

patricia bullrich

horacio rodríguez larreta

propuesta republicana (pro)

cristina fernández de kirchner

alberto fernández

política

precandidatos

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/106771/34/1067713451_0:146:3971:2380_1920x0_80_0_0_470c5a9ff39dddb2f8a8be3779933285.jpg

El tablero político argentino se vio sacudido por segunda vez en pocos meses. Si en diciembre último la protagonista había sido la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner al renunciar a toda candidatura en los comicios venideros —tras la condena judicial recibida por la causa Vialidad—, ahora todas las miradas se posan sobre el expresidente Mauricio Macri (2015-2019) y su anuncio de no disputar la presidencia en las elecciones de octubre de 2023.Macri hizo de la indefinición su principal activo durante los tres años transcurridos desde su salida de la Casa Rosada, tras la derrota en las urnas ante Alberto Fernández y el Frente de Todos. El primer amague llegó en 2021 con la publicación de su libro Primer tiempo, cuyo título —cual metáfora futbolera— alimentó la posibilidad de la búsqueda de un segundo mandato.Su segunda obra, Para qué (2022), se inscribió en un escenario en el cual Macri ya ostentaba definitivamente el rol de 'gran elector' dentro de la alianza de Juntos por el Cambio, particularmente en el partido que fundó y lo llevó a la presidencia: el PRO (Propuesta Republicana).Decidido a reconstruir su poder dentro del universo futbolístico —tras su exitosa presidencia en el emblemático club Boca Juniors, plataforma de su carrera política— el actual titular de la Fundación FIFA mantuvo su obstinación por liderar la estrategia de la coalición opositora. Las imágenes hablan por sí solas: la peregrinación de los principales candidatos presidenciales de Juntos por el Cambio a Villa La Angostura —el paraíso sureño donde Macri suele pasar el verano— da cuenta de su ineludible peso en el armado electoral.Los hechos y las interpretacionesLejos de la magnanimidad que los acólitos del empresario identificaron en la decisión de renunciar a la candidatura, una explicación alternativa emerge: la insuficiente cantidad de respaldo popular necesario para llegar a la presidencia."Los números de intención de voto de Macri lo posicionaban más cerca de un tercer lugar que de un primero. Más allá de las interpretaciones, creo que hacerlo pasar por un gesto de grandeza es un poco forzado", afirma a Sputnik Pablo Romá, sociólogo y director de la consultora Circuitos.De ser esta la razón más acertada, cabría dentro de lo esperable de una figura con relativo éxito en la lectura de los escenarios políticos: el expresidente pasó por Boca Juniors, de ahí a la jefatura de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, desde donde dio el salto a la presidencia de la Nación. Consultado por Sputnik, el periodista Pedro Paulín lo define concretamente: "Macri es el tipo más exitoso de la política argentina moderna: compitió por todos los cargos relevantes y ganó", considera.No obstante, Macri también fue uno de los pocos presidentes de la historia latinoamericana que fracasó en su intento por ser reelecto, tras haber duplicado la tasa de inflación anual —del 25% al 53,8%—, que determinó un incremento en la pobreza del 20% al 36%.De acuerdo con Romá, la decisión electoral del exmandatario obedece a una evaluación consciente de las probabilidades de éxito: "Macri siempre ha tenido un perfil competitivo. Creo que entendió que este no era su momento, y por eso busca que otro dirigente genere el consenso necesario para adoptar las medidas que considera fundamentales".Esta línea de razonamiento es compartida entre los especialistas. "Macri cambió una debilidad, que era la incertidumbre respecto de sus chances, por una fortaleza: quiere construir la imagen de un dirigente generoso que dejó de lado las ambiciones personales", señaló a Sputnik Federico González, director de la consultora González y Asociados.Administrar el conflictoCon Macri fuera de carrera, queda el camino allanado para la intensa disputa interna de los dos principales candidatos del partido opositor. De un lado, Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, de perfil moderado y dialoguista. Del otro, la exministra de Seguridad de Macri, Patricia Bullrich, de carácter abiertamente confrontativo con el oficialismo y cercana a las posiciones de "mano dura" en materia criminal.La escalada en el nivel de tensión entre los contendientes es ahora el objeto que el expresidente buscará administrar. "Con este movimiento Macri se pone por encima de la interna. Puede ser que tenga preferencia por alguno de los dos posibles candidatos, pero su objetivo central es que ambos asuman parte de su programa económico, aquel que no pudo concretar en 2015, cuando asumió: la reforma laboral, la previsional y el achicamiento del Estado", considera Romá.El endurecimiento del discurso público que el expresidente enarboló desde su alejamiento de la Casa Rosada en 2019 pareciera dar a entender que podría inclinarse más por la exministra de Seguridad que por el alcalde porteño. "Macri sabe que su voto duro hoy lo representa Bullrich más que Larreta. Entiendo que no piensa en tomar partida en la interna de Juntos por el Cambio, aunque yo creo que apoya a Bullrich", afirma Paulín.El diagnóstico del periodista halla sustento en el perfil construido por ambos dirigentes en pugna: "El liderazgo de Larreta es tenue, por eso no termina de convencer a su base electoral. En cambio, Bullrich apela a aquella porción de la Argentina cercana a los militares, a la mano dura y a la oposición al aborto", considera el analista.Las discrepancias entre los precandidatos opositores amenazan con que el ganador de los comicios internos no logre retener los votos de su adversario. "La pregunta que inquieta a más de uno es: si hay una interna entre Bullrich y Larreta, ¿el votante del perdedor va a apoyar al otro en las elecciones generales?", plantea Paulín.El riesgo implícito es que el público de —por ejemplo— Bullrich vea que sus ideas son mejor representadas por un opositor ajeno a Juntos por el Cambio —por caso, el libertario Javier Milei— antes que por Larreta, y que eso atente contra las posibilidades del ganador de las elecciones primarias.Daño colateralLa noticia del corrimiento de Macri apura también las definiciones en el oficialista Frente de Todos, que, por un lado, atraviesa una crisis interna por el distanciamiento entre el presidente Alberto Fernández y su vice, Cristina Fernández de Kirchner, mientras lucha contra la mayor inflación interanual de los últimos 31 años, que ya supera el 100%.Las especulaciones sobre un potencial renunciamiento a la candidatura por parte del mandatario —emulando el gesto de Macri y también el de Cristina Fernández— parecen no hallar sustento empírico: "Para mí no hay lugar para un movimiento en espejo. Alberto Fernández, como presidente, está obligado a ser candidato", sostiene Paulín.Desde el anuncio de la vicepresidenta en diciembre, la incertidumbre aún no se esclarece: "La declaración de Cristina en el contexto de la condena ha generado una dispersión de la estrategia oficialista, retrayendo el diseño de la campaña del Frente de Todos", destaca Romá.¿Final o paréntesis?La pregunta que subyace ante el renunciamiento de las dos principales figuras políticas argentinas de la última década apunta a si esto refleja el fin del liderazgo de Macri y Fernández de Kirchner. Para los especialistas, una definición sería prematura: "Son muchos años de construcción y no alcanza con este tipo de decisiones. Por supuesto que pueden surgir otras formas de discutir la política, pero eso aún no está vigente", postula González.En esta coyuntura de incertidumbre, la posibilidad de renovación dirigencial no puede ser descartada. "El escenario está abierto. Pueden surgir nuevos liderazgos basándose en una experiencia presidencial. Pero para eso antes debe asumir un nuevo presidente, y hoy tampoco está totalmente garantizada la derrota de Alberto Fernández, aunque sea probable", concluye el consultor.

https://sputniknews.lat/20230327/mauricio-macri-y-su-renuncia-si-se-presentaba-ganaba-comodamente-la-interna-y-la-general-1137404405.html

https://sputniknews.lat/20221230/elecciones-en-argentina-2023-los-candidatos-presidenciales-comienzan-a-perfilarse-1134155131.html

https://sputniknews.lat/20191203/10-promesas-incumplidas-de-mauricio-macri-en-argentina-1089521444.html

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Juan Lehmann https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e6/09/15/1130721158_0:0:963:962_100x100_80_0_0_244f3878700bc44571b5aaf7a6a23bdc.jpg

Juan Lehmann https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e6/09/15/1130721158_0:0:963:962_100x100_80_0_0_244f3878700bc44571b5aaf7a6a23bdc.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Juan Lehmann https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e6/09/15/1130721158_0:0:963:962_100x100_80_0_0_244f3878700bc44571b5aaf7a6a23bdc.jpg

argentina, mauricio macri, patricia bullrich, horacio rodríguez larreta, propuesta republicana (pro), cristina fernández de kirchner, alberto fernández, política, precandidatos, elecciones, 💬 opinión y análisis