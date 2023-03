https://sputniknews.lat/20230329/la-fifa-baja-a-indonesia-como-anfitrion-del-mundial-sub-20-1137484043.html

La FIFA baja a Indonesia como anfitrión del Mundial Sub-20

La FIFA baja a Indonesia como anfitrión del Mundial Sub-20

MOSCÚ (Sputnik) — La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) anunció su decisión de revocar el derecho de Indonesia a albergar el Mundial Sub-20... 29.03.2023, Sputnik Mundo

2023-03-29T17:38+0000

2023-03-29T17:38+0000

2023-03-29T18:12+0000

internacional

⚽ deportes

sociedad

indonesia

🌏 asia

fifa

fútbol

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/103861/23/1038612334_0:249:4817:2959_1920x0_80_0_0_16506192c0e95b72d68b29c9545e8828.jpg

El máximo organismo del fútbol indicó que el nuevo país anfitrión será anunciado lo antes posible, mientras que las fechas del torneo permanecen sin cambios. Además, no descartó las sanciones contra la federación indonesia. "La FIFA desea recalcar que, a pesar de la decisión adoptada, sigue comprometida con ayudar a la PSSI, en colaboración estrecha con el Gobierno del presidente Widodo, a llevar a cabo el proceso de transformación del fútbol nacional tras la tragedia ocurrida en octubre de 2022", indicó la FIFA.En octubre pasado, unas 125 personas murieron por una estampida en un estadio de fútbol donde se disputaba un partido de la liga de Indonesia, en lo que se considera una de las mayores tragedias suscitadas en un espectáculo deportivo. Los miembros de los distintos equipos de la FIFA permanecerán en Indonesia los próximos meses y asistirán en lo necesario a la PSSI bajo la dirección del presidente Thohir, enfatizó la entidad internacional.Consultados por Sputnik y ante versiones periodísticas que indicaban lo contrario, desde la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) aclararon que aún no se ha hecho una candidatura formal para acoger el certamen, en reemplazo de Indonesia, y que "primero hay que ver muchas cuestiones para poder ofrecerse".Se suponía que Indonesia albergaría la competencia del 20 de mayo al 11 de junio. La participación de Israel en el torneo provocó una reacción política en el país, con manifestantes que celebraron marchas exigiendo que se prohibiera a Israel participar en el torneo. El 26 de marzo, la FIFA pospuso la ceremonia del sorteo después de que el gobernador de la provincia insular indonesia de Bali, Wayan Koster, apelara al ministro de Deportes de Indonesia, Zainudin Amali, para que prohibiera la participación del equipo nacional israelí en el Mundial. Indonesia, que tiene una población predominantemente musulmana, no tiene vínculos diplomáticos con Israel. La entidad también informó que "el nuevo país organizador será anunciado lo antes posible, aunque las fechas del torneo permanecen sin cambios por el momento. Más adelante se determinarán las posibles sanciones para la PSSI".Los rumores de que Argentina podría recibir el Mundial crecieron por el hecho de que la albiceleste no consiguió la clasificación al certamen y podría participar solo siendo sede, y luego de la Copa del Mundo de mayores ganada en Catar 2022, que ha posado los flashes en el país sudamericano. El otro gran candidato es Perú, incluso algunos medios de Indonesia indicaron que la FIFA ya le habría asignado la organización del evento, aprovechando que también va a ser la sede del Mundial sub 17.

https://sputniknews.lat/20230328/peru-sorpresiva-sede-alternativa-del-mundial-sub-20-de-la-fifa-1137443317.html

https://sputniknews.lat/20230314/la-fifa-aprueba-formato-para-mundial-2026-con-12-grupos-de-cuatro-equipos-1136840449.html

indonesia

🌏 asia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

⚽ deportes, sociedad, indonesia, 🌏 asia, fifa, fútbol