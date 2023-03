https://sputniknews.lat/20230329/la-ue-ve-riesgos-para-la-proxima-temporada-de-calefaccion-a-pesar-de-las-reservas-de-gas-1137467247.html

La UE ve riesgos para la próxima temporada de calefacción a pesar de las reservas de gas

La UE ve riesgos para la próxima temporada de calefacción a pesar de las reservas de gas

Persisten los riesgos ante la próxima temporada de calefacción en la Unión Europea, pese a los índices de llenado de los depósitos de gas del pasado invierno... 29.03.2023, Sputnik Mundo

2023-03-29T13:51+0000

2023-03-29T13:51+0000

2023-03-29T13:51+0000

economía

gas

🌍 europa

unión europea

📰 consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia

sociedad

📈 mercados y finanzas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e6/0b/18/1132839575_0:90:2140:1294_1920x0_80_0_0_9c8afeb9140acc9afb2328e5e64623fe.jpg

Ante el recorte del suministro de gas ruso, Bush cree que recurrir a otros proveedores no ayudará a resolver la escasez energética de la UE. Como consecuencia, la UE trabaja para fomentar las fuentes de energía renovables."Tomamos medidas para reducir nuestra dependencia de los recursos fósiles. Trasladar el suministro de combustible de Rusia a otros países no es una solución a largo plazo. Así que debemos acelerar la transición hacia fuentes de energía renovables", concluyó.La Comisión Europea propuso prorrogar un año más la legislación de emergencia, que incluye medidas para reducir la demanda de gas en un 15%, con el fin de evitar problemas de seguridad de suministro en el próximo invierno en el hemisferio norte.El Grupo de los Siete (G7), conformado por Alemania, Canadá, EEUU, Francia, el Reino Unido, Italia y Japón, así como la Unión Europea y Australia, se negaron a adquirir el petróleo ruso a un precio mayor de 60 dólares por barril desde el 5 de diciembre. Rusia advirtió en reiteradas ocasiones que no se plegará a estas condiciones. Putin promulgó a finales de diciembre un decreto que prohíbe la venta del petróleo ruso a las personas físicas y jurídicas extranjeras cuyos contratos estipulen de forma directa o implícita el mecanismo de tope a los precios.Como consecuencia, durante los últimos meses, los países europeos viven una crisis energética por los altos precios del gas y la electricidad, estos se dispararon debido a las sanciones impuestas contra Rusia.

https://sputniknews.lat/20230326/el-reino-unido-pone-fin-a-las-ayudas-estatales-para-la-factura-energetica-en-medio-de-la-crisis-1137348471.html

unión europea

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

gas, 🌍 europa, unión europea, 📰 consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia, sociedad, 📈 mercados y finanzas