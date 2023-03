"Los que se murieron no fueron animales": migrante venezolano que huyó de la tragedia en México

https://sputniknews.lat/20230329/los-que-se-murieron-no-fueron-animales-migrante-venezolano-que-huyo-de-la-tragedia-en-mexico-1137490004.html

Wenceslao Rodríguez estuvo a punto de ser detenido y trasladado al módulo migratorio de Ciudad Juárez, Chihuahua, norte de México, que se convirtió en... 29.03.2023, Sputnik Mundo

Durante cuatro meses, los venezolanos Wencesalao Rodríguez y Rannier Requena viajaron juntos desde Colombia —país en el que ambos se encontraron— rumbo a Estados Unidos, país al que, al igual de miles de centroamericanos y sudamericanos, pretendían migrar; sin embargo, la tragedia se cruzó por su camino. En entrevista con Sputnik, Wenceslao explica lo que sucedió el 27 de marzo pasado en Ciudad Juárez, Chihuahua, un estado fronterizo entre México y Estados Unidos, en donde un incendio al interior de un módulo migratorio cobró la vida de al menos 39 personas y dejó decenas de heridos que siguen siendo atendidos. Fue la mañana de ese 27 de marzo cuando Rannier, junto con otros migrantes, tuvo la mala fortuna de ser detenido por autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) mexicano y, de acuerdo con Wenceslao, elementos de la Guardia Nacional, quienes ubicaron a los sudamericanos mientras estaban cargando su teléfonos móviles. "Estábamos cargando el teléfono cuando viene la Comisión de Migración [el INM] y de la Policía [Guardia] Nacional. Yo los logro ver, pero fue muy rápido y a él lo logran detener y yo corrí por un lado. Me perdí entre la gente rapidito, pero a él lo estaban golpeando cuando lo subieron a la camioneta de migración", narró a este medio el joven de 24 años. Hasta ahora se sabe que, junto con Rannier, en el módulo estaban recluidos un total de 68 migrantes provenientes de Ecuador, Colombia, Venezuela, El Salvador, Honduras y, en su mayoría, Guatemala. De acuerdo con Wenceslao Rodríguez, tras la detención de su amigo, ambos estuvieron incomunicados y fue hasta el martes 28 por la mañana que el joven se enteró del incendio registrado al interior del módulo en donde retenían a su compatriota. "A las 9 de la mañana [del 28 de marzo] me enteré del incendio. Salgo para acá [al módulo] y empiezo a ver, a preguntar, a buscar las listas de víctimas y, lamentándolo mucho, lo encontré en esas listas. De hecho hablé con otro periodista y me dijo que sí, lamentándolo mucho, me dio el pésame, pero sí, ahí estaba mi amigo", dijo. Hasta la tarde de este 29 de marzo, Wenceslao Rodríguez indicó que no se ha comunicado con la familia de Rannier, a quien conoció años atrás en Venezuela por medio de las redes sociales. "No me salen las palabras para hablar con su familia". Según la versión dada por las autoridades federales, el incendio que consumió el lugar comenzó luego de que los migrantes quemaran un colchón a manera de protesta por su detención. El 28 de marzo se reveló un video en donde se observa que personal de INM sale del lugar tras presentarse las llamas, sin liberar a los detenidos, de los cuales decenas fallecieron asfixiados o intoxicados por el humo.El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, anunció que "los responsables directos de los hechos han sido presentados ante la Fiscalía General de la República (FGR)"; sin embargo, no detalló si se trataba de elementos policiales o del INM. Wenceslao aseguró que la "tristeza, la rabia" son los sentimientos que imperan en él a unas horas de la tragedia que cobró la vida de Rannier, con apenas 29 años de edad. El joven venezolano clama también por justicia. Wenceslao señaló que, a pesar del dolor de perder a su amigo, él seguirá en la lucha por llegar a Estados Unidos. El joven, detalló, lleva más de un mes esperando que México apruebe su solicitud de asilo para poder continuar su camino. Tan solo en enero de 2023, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) recibió 12.863 solicitudes de asilo, una cifra que supera por más del doble los 5.834 requisitos emitidos en el mismo mes de 2022. Haití, Honduras, Venezuela, Cuba y El Salvador son los países que encabezan el listados de naciones que más solicitudes de asilo han interpuesto a México.

