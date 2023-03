https://sputniknews.lat/20230329/minsk-se-opone-a-nuevas-recomendaciones-del-coi-para-atletas-bielorrusos-y-rusos-1137485333.html

Minsk se opone a nuevas recomendaciones del COI para atletas bielorrusos y rusos

Minsk se opone a nuevas recomendaciones del COI para atletas bielorrusos y rusos

MINSK (Sputnik) — El Comité Olímpico Nacional (NOC, por sus siglas en inglés) de Bielorrusia se opone a las recomendaciones del Comité Olímpico Internacional... 29.03.2023, Sputnik Mundo

2023-03-29T18:17+0000

2023-03-29T18:17+0000

2023-03-29T18:17+0000

internacional

bielorrusia

sociedad

⚽ deportes

coi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e4/0a/02/1092986511_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8e42cfd7531cd0b8befc57853796b393.jpg

Agrega que el NOC bielorruso "tomó nota del anuncio del Comité Ejecutivo del COI del 28 de marzo de este año, y lo considera como un intento de corregir la decisión discriminatoria del año anterior". "Al mismo tiempo, destacamos el deseo de los dirigentes del COI de resolver la situación actual", añade el texto. El 28 de febrero de 2022, el COI recomendó a las organizaciones deportivas internacionales prohibir a los deportistas rusos y bielorrusos participar en competiciones debido a la situación en Ucrania. El 4 de marzo, el Comité Paralímpico Internacional (CPI) siguiendo las recomendaciones del COI, suspendió a los atletas rusos y bielorrusos de los Juegos de Pekín, celebrados entre el 4 y el 13 de marzo de 2022.Sin embargo, el 27 de marzo del año en curso, el COI recomendó a las federaciones internacionales permitir a los atletas rusos y bielorrusos, que no apoyan la operación militar especial rusa en Ucrania y no están vinculados con el Ejército ni fuerzas de seguridad, tomar parte en los eventos deportivos bajo bandera neutral, aunque sugirió no considerar a los equipos de Rusia y Bielorrusia para las competiciones internacionales. El jefe del Comité Olímpico Ruso (COR), Stanislav Pozdniakov, tildó esta decisión de una violación de los derechos humanos y una discriminación. Este miércoles, la defensora del pueblo ruso, Tatiana Moskalkova, mandó un llamamiento a la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y al presidente del COI, Thomas Bach, para defender los derechos de los atletas de Rusia y Bielorrusia.

https://sputniknews.lat/20230329/polonia-rechaza-cumplir-la-recomendacion-del-coi-para-atletas-rusos-y-bielorrusos-1137476134.html

bielorrusia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

bielorrusia, sociedad, ⚽ deportes, coi