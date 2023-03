https://sputniknews.lat/20230329/moscu-suspendidas-todas-las-notificaciones-entre-rusia-y-eeuu-bajo-el-tratado-start-iii-1137467183.html

Moscú: suspendidas todas las notificaciones entre Rusia y EEUU bajo el tratado START III

Moscú: suspendidas todas las notificaciones entre Rusia y EEUU bajo el tratado START III

Todas las notificaciones entre Rusia y eeuu bajo el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (START III) se suspendieron, incluidas las sobre lanzamientos de... 29.03.2023, Sputnik Mundo

"Las notificaciones de todo tipo, las inspecciones, el intercambio de datos y todo lo relacionado con el tratado están suspendidos", declaró Riabkov en una comparecencia ante la prensa.El diplomático insistió en que su país no enviará notificaciones a Washington, lo que no depende de la posición que ocupen los estadounidenses a este respecto.En sus palabras, Moscú monitoreará cómo EEUU cumplirá en la práctica sus promesas de respetar el Tratado.Asimismo, el diplomático ruso expresó la esperanza de que la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) evalúe adecuadamente la gravedad de la situación que llevó a Moscú a tomar la decisión de desplegar armas nucleares tácticas en Bielorrusia.Las declaraciones de Riabkov se producen después de que el Gobierno del presidente estadounidense Joe Biden asegurara el 28 de marzo que no iba a cumplir con el envío de datos semestrales sobre el número de total de misiles, pese a que Washington no suspendió su participación en el tratado.El presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció el 21 de febrero, en su mensaje anual al Parlamento, que Rusia suspende la participación en el Tratado START III. Además, el mandatario ruso dejó claro que Moscú volvería a realizar ensayos de armas nucleares si EEUU fuese el primero en retomar esas pruebas.El pacto de desarme nuclear, suscrito por un período inicial de 10 años y efectivo desde 2011, limita los arsenales estratégicos de EEUU y Rusia a un máximo de 700 misiles desplegados, 1.550 ojivas nucleares y 800 lanzaderas desplegadas y en reserva.Por decisión de Moscú y Washington, el acuerdo fue prolongado en 2021 por cinco años, hasta el 5 de febrero de 2026. Actualmente, es el único acuerdo de control de armas que vincula a las dos grandes potencias.

