ONU: ¿abre la puerta a 'La noche de las bestias'?

Lo decidieron algunos miembros del Consejo de Seguridad de la ONU: no habrá investigación internacional por las explosiones de los gasoductos Nord Stream... 29.03.2023, Sputnik Mundo

En la ONU abren la puerta a la ley de la selva a nivel mundialSolo tres países, Rusia, China y Brasil, votaron a favor de una investigación internacional para llegar al fondo de la cuestión de las explosiones de autoría y ejecución de EEUU, en colaboración con Noruega.No hubo votos en contra de este proyecto de resolución que necesitaba nueve votos a favor para prosperar, pero sí hubo 12 abstenciones que llevaron la posibilidad de una investigación seria e imparcial al fondo del mar. Tan profundo como se encuentran los gasoductos estallados.Así, varios países miembros de la ONU, a través de sus representantes en el Consejo de Seguridad, están llevando al mundo de cabeza al caos absoluto, a una verdadera ley de la selva donde se impone el más fuerte. Así lo han permitido estos 12 países y la deriva de resoluciones como estas pueden tener una deriva que pueden impactar con un efecto boomerang a los que este lunes rechazaron la resolución.De ello dejó constancia, en otras palabras, el representante permanente de Rusia ante Naciones Unidas, Vasili Nebenzia."Colegas, la votación de hoy ha sido una especie de 'papel tornasol' de acuerdo al cual cada uno tenía que elegir hacia qué mundo vamos avanzando: un mundo donde se cumplen las normas del derecho internacional y donde por los ataques contra los sistemas internacionales de ductos y otras infraestructuras deberían ser castigados, o un mundo donde hay Estados a los cuales se les permite todo y los cuales formulan las leyes para todos llamándolo "el orden basado en reglas", y que no tienen responsabilidad por ninguna acción por muy absurdas y peligrosas que fueran". Tan ciertas como lapidarias las palabras de Nebenzia."Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, proclama siempre en los medios de comunicación, en todas sus intervenciones públicas, que la ONU debe ser ese foro internacional que proteja los derechos humanos, y además también que sea garante del 'respeto a la integridad territorial' de los países que pertenecen a esta institución supranacional. Pero, la ley de la selva se ha impuesto desde hace muchos años. Se pone ahora el foco en el conflicto de Ucrania sin entender muchas veces las causas y consecuencias del mismo. Pero en ese mundo en llamas que he citado antes, la ONU no tiene nada que hacer. ¿Por qué no se respetan las resoluciones de la ONU en defensa del derecho de autodeterminación del Sáhara [Occidental], o de la integridad territorial del pueblo palestino? Porque no interesa", sentencia el Dr. en Sociología, Historiador y escritor Sergio Fernández Riquelme.

