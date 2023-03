https://sputniknews.lat/20230329/por-que-la-venta-de-avibras-podria-ser-un-tiro-en-el-pie-para-la-industria-militar-de-brasil-1137466710.html

¿Por qué la venta de Avibras podría ser un tiro en el pie para la industria militar de Brasil?

La empresa Avibras es clave para la defensa de Brasil. Sin embargo, luego de un proceso de recuperación judicial, esta puede ser vendida a Alemania o Emiratos... 29.03.2023, Sputnik Mundo

En la actualidad, la empresa desarrolla proyectos cruciales para la defensa del gigante sudamericano, como lo es la fabricación de sistemas de lanzamiento de cohetes Astros, el misil de crucero táctico AV-TM 300 y el armamento antibuque de superficie Mansup. Conforme al diario Estado de Sao Paulo, el Ejército Brasileño ya invirtió unos 20 millones dólares en este último proyecto que, de ser concluido, será el primero de su tipo en contar con tecnologías y componentes 100% nacionales.De este modo, Avibras se encuentra entre los principales proveedores de suministros de guerra para las Fuerzas Armadas de Brasil, en particular para la Infantería de Marina. Sin embargo, las compras que realiza el Ejército brasileño son consideradas insuficientes para la empresa, ya que obtienen alrededor del 80% de sus ingresos a través de las exportaciones.Por ejemplo, el sistema de cohetes Astros tiene una muy buena venta en el mercado internacional, puesto que ha sido probado y operado por unos nueve países, informó el diario Hora do Povo. Es por ello, que la empresa de defensa brasileña, al tener un crecimiento en sus negocios, ha reflejado una tendencia alcista.Sin embargo, a pesar de la calidad e importancia de los productos fabricados por Avibras, la empresa enfrenta dificultades desde hace mucho tiempo. En 2022, la firma se declaró en quiebra por segunda vez, tras acumular una deuda de 100 millones de dólares que le obligo a despedir a 400 empleados.De esta manera, el vigente proceso de recuperación judicial, permite que la compañía brasileña pueda ser vendida a la alemana Rheinmetall y a la emiratí Edge Group.El 23 de marzo, el Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos de Sao Jose dos Campos y Región emitió una nota técnica repudiando la posible venta de Avibras a conglomerados extranjeros. El sindicato aprovechó la instancia para exigir el pago de los salarios atrasados a los empleados de la empresa y defendió su nacionalización. En la nota, los trabajadores también expresaron que la recuperación judicial de la empresa es injustificada, dado que su valor en el mercado solo tiende a crecer.A juzgar por el especialista militar y oficial de reserva de la Marina de Brasil, el comandante Robinson Farinazzo, la venta de una empresa tan estratégica para el sector de defensa del país a conglomerados internacionales no sirve a los intereses brasileños.Para el comandante, la pérdida de Avibras sería "un tiro en el pie", ya que Brasil perdería "capital humano con gran experiencia, una marca y la capacidad de fabricar importantes productos de defensa".Farinazzo cree que la nacionalización no debe ser "satanizada antes de ser estudiada", pero recuerda que esta situación podría haberse evitado si Brasil tuviera una "política de inversión perenne en el sector de defensa"."La industria de defensa necesita inversión del Estado, esa es una característica del sector", señaló Farinazzo. "La gente necesita cambiar la mentalidad del neoliberalismo de que la industria de defensa necesita obtener ganancias. Incluso si opera en números rojos, el Gobierno debe garantizar su mantenimiento", agregó.De acuerdo con el periódico Informe Reservado, Avibras confirmó que "el Gobierno brasileño sigue de cerca la evolución" de las negociaciones de venta de la empresa, la cual puede ser vendida en cualquier momento a Rheinmetall. Sobre el conglomerado alemán, se plantea que esta ya tiene fábricas en 33 países y se ha beneficiado bastante del conflicto ucraniano, debido a que el grupo produce tanques Leopard que serán enviados desde Berlín a Kiev e incluso planea abrir una fábrica en Ucrania.Por otro lado, la Edge Group (EAU), tiene intermediarios influyentes en el escenario político brasileño, como el diputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP). En mayo de 2022, el también hijo del expresidente Bolsonaro se reunió con el grupo Edge, junto al entonces secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia, Flávio Rocha, y el secretario de Productos de Defensa del Ministerio de Defensa de ese periodo, Marcos Degaut.

