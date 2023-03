https://sputniknews.lat/20230329/que-esta-pasando-en-israel-y-por-que-hay-protestas-masivas-1137444944.html

¿Qué está pasando en Israel y por qué hay protestas masivas?

¿Qué está pasando en Israel y por qué hay protestas masivas?

El primer ministro Benjamin Netanyahu anunció el congelamiento de su controversial reforma judicial, que había provocado las protestas más masivas desde 1973... 29.03.2023, Sputnik Mundo

2023-03-29T01:30+0000

2023-03-29T01:30+0000

2023-03-29T01:30+0000

internacional

📰 protestas en israel contra la reforma judicial de netanyahu

israel

tribunal supremo de israel

benjamín netanyahu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/05/1136475995_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4fedc155f6130f6ba00e6c11c51dddd8.jpg

¿Dónde comenzó todo?El 4 de enero de 2023, seis días después de la juramentación del nuevo gobierno israelí encabezado por Netanyahu, el ministro de Justicia, Yariv Levin, presentó un proyecto de reforma del Poder Judicial. El aspecto más resistido de este paquete legislativo es una limitación significativa de la Corte Suprema en su capacidad de influir en las decisiones de los poderes legislativo y ejecutivo del gobierno. Las enmiendas propuestas a la legislación significan que cualquier veto de la Corte Suprema puede ser anulado por una mayoría parlamentaria simple.El Gobierno de Netanyahu justifica la reforma judicial en la necesidad de frenar la excesiva influencia del poder judicial en la adopción de leyes. Los miembros de la coalición gobernante explican que buscan transferir más poder del colegio de jueces no electos a los funcionarios elegidos mediante el voto.Sin embargo, en la sociedad israelí el nuevo proyecto de ley fue percibido de manera ambigua. La ola de protestas alcanzó su punto máximo el 27 de marzo: unos 600.000 opositores a la reforma y 200.000 simpatizantes salieron a las calles, los bloques se enfrentaron entre sí y con la Policía. Las protestas van acompañadas de disturbios, cierres de calles, interrupción del transporte público por parte de agencias gubernamentales y bancos. Además, los uniformados a menudo usan la fuerza para dispersar a los manifestantes y arrestar a los infractores.¿Quién está en contra de la reforma?A la reforma se resistieron los políticos de la oposición, encabezados por el exprimer ministro Yair Lapid, los representantes liberales de izquierda de la élite empresarial y la comunidad inversora, además de varios oficiales de las Fuerzas de Defensa de Israel. En los últimos días, Histradrut, la poderosa asociación central de sindicatos, también se unió a las protestas.Según los medios israelíes, dos organismos resultaron ser las principales orquestadoras de las protestas: New Israel Foundation y SHATIL. Se sabe que recientemente recibieron cientos de millones de dólares en inyecciones financieras de la Fundación Ford y varias organizaciones no gubernamentales de la Unión Europea y Estados Unidos. También se sospecha que estas fundaciones israelíes trabajan directamente para la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por su sigla inglesa) del Gobierno estadounidense. El think thank Instituto de Democracia de Israel también está asociado con ellos: solo en 2021 recibió una financiación de 35 millones de shekels (unos 9,8 millones de dólares), de los cuales el 76% provino de oligarcas y Estados extranjeros.Entre los patrocinadores se encontraba una organización de judíos estadounidenses: American Support for Israel, que transfirió, según los datos, 739.252 shekels (alrededor de 208.000 dólares) para apoyar a los manifestantes. A su vez, la embajada de Estados Unidos en Israel asignó 48.105 shekels (unos 13.500 dólares) "para apoyar la democracia".Detrás de las protestas no solo hay organizaciones, sino también individuos específicos, como Amos Schocken —oligarca proestadounidense, propietario de la publicación de izquierda Haaretz— y el influyente escritor israelí Yuval Harari, autor de la trilogía éxito de ventas mundial Sapiens, asesor principal de Klaus Schwab y hombre cercano al empresario Mark Zuckerberg, titular de la empresa Meta, propietaria de Facebook y proscrita en Rusia por extremista. Harari es uno de los líderes de la opinión pública no solo en Occidente, sino también en Israel.Por lo tanto, el beneficiario de una amplia ola de protestas es uno: Estados Unidos. Los oligarcas liberales israelíes están trabajando en sus intereses, pues no quieren perder su influencia en la vida política, que ha crecido durante el año sin Netanyahu. Yair Lapid no es el líder de la oposición, sino la cabeza parlante de sus propios patrocinadores.¿Quién apoya la reforma?A pesar de que el diputado del Likud, Yariv Levin, se convirtió en el propulsor nominal de la reforma, este proyecto de ley no es de ninguna manera la principal creación del partido gobernante de Netanyahu. Simplemente brindan un gran apoyo. Los beneficiarios de la reforma son los partidos radicales de derecha Otsma Yehudit, encabezado por el ministro del Interior, Itamar Ben-Gvir, y Zionut HaDatit, encabezado por el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich. Su electorado son sionistas religiosos de derecha. A su vez, la reforma es apoyada por todos los demás derechistas, sionistas y ortodoxos. El campo de la derecha en Israel es responsable de la política de opresión de la población árabe y cristiana, y son los socios a los que Netanyahu ha debido recurrir para poder formar gobierno tras las últimas elecciones de noviembre, las quintas en cuatro años.División en la coalición gobernanteEl domingo 26 de marzo, Netanyahu despidió al secretario de Defensa, Yoav Galant, quien se convirtió en el primer ministro clave del gobierno en atreverse a pedir la suspensión de la reforma en medio de divisiones sociales y protestas en todo el país.Esta decisión provocó otra ronda de tensión pública en Israel. Después de eso, aparecieron publicaciones en los medios israelíes de que algunos otros miembros del Gobierno también amenazaron con renunciar. Solo después de estas amenazas y la liberación de la situación con las protestas del control del Shin Bet, la coalición gobernante acordó congelar la aprobación del proyecto de ley hasta julio. El presidente de Israel, Yitzhak Herzog, quien desempeña principalmente funciones de representación y ceremoniales, había llamado al Gobierno a detener de inmediato la adopción de la reforma judicial y sentarse a la mesa de negociaciones a través de la mediación del presidente.Esta propuesta fue apoyada por el líder nominal de las protestas de la oposición, Yair Lapid.Sin embargo, pese a que el Gobierno y la oposición comenzaron a dialogar tras el anuncio del freno de la reforma, los manifestantes no tienen prisa por dispersarse y siguen intentando bloquear carreteras clave en Jerusalén y Tel Aviv. De igual manera, los partidarios de la reforma aseguraron que continuarían con sus manifestaciones incluso si los opositores abandonaran las calles.De todas formas, la policía israelí y el Shin Bet (los servicios secretos israelíes) advirtieron que dispersarían a todos: en la noche del lunes 27 de marzo, por primera vez comenzaron a usar cañones de agua y granadas de aturdimiento contra los manifestantes de ambos bandos.

https://sputniknews.lat/20230327/una-lucha-de-poder-entre-la-poblacion-de-israel-alimenta-las-protestas-contra-netanyahu-1137400142.html

https://sputniknews.lat/20230212/biden-insta-al-consenso-en-israel-en-medio-de-protestas-contra-la-reforma-judicial-de-netanyahu-1135688526.html

https://sputniknews.lat/20230327/israel-se-enfrenta-a-una-huelga-general-historica-por-la-polemica-reforma-judicial-de-netanyahu-1137370416.html

https://sputniknews.lat/20230327/la-reforma-judicial-en-israel-se-pospondra-hasta-julio--1137386359.html

israel

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

📰 protestas en israel contra la reforma judicial de netanyahu, israel, tribunal supremo de israel, benjamín netanyahu