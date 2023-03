https://sputniknews.lat/20230329/querellantes-de-espana-declaran-ante-la-justicia-argentina-por-los-crimenes-del-franquismo--fotos-1137478736.html

Querellantes de España declaran ante la justicia argentina por los crímenes del franquismo | Fotos

Querellantes de España declaran ante la justicia argentina por los crímenes del franquismo | Fotos

BUENOS AIRES (Sputnik) — Han llegado desde España para declarar ante la jueza argentina María Servini. Han esperado años para poder dar su testimonio y narrar... 29.03.2023, Sputnik Mundo

2023-03-29T15:53+0000

2023-03-29T15:53+0000

2023-03-29T15:53+0000

españa

política

seguridad

transición

crímenes

argentina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/1d/1137478149_0:236:1280:956_1920x0_80_0_0_cc43383a7e3f43fdfd66a2e78d724273.jpg

Pero, si hubiera sido por la justicia española, no lo habrían hecho nunca... Son integrantes del Colectivo por los Olvidados de la Transición (COT) y de la asociación Todos los niños robados son también mis niños, y este martes acudieron al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional nº 1 de la ciudad de Buenos Aires para aportar datos y nuevas pruebas sobre los delitos del franquismo, que no prescriben por ser crímenes de lesa humanidad. El exministro de la Transición Rodolfo Martín Villa, primer referente de la dictadura en ser procesado por cuatro homicidios agravados cometidos entre 1976 y 1978, vio en diciembre cómo el tribunal penal más importante del país, la Cámara Federal de Casación Penal, decretaba su falta de mérito. Reacios a atragantarse con tanta impunidad, los querellantes españoles que han tomado un avión hasta Buenos Aires están dispuestos a no dejar vestigio de duda sobre las responsabilidades de Martín Villa. Este español alude a su hermano Arturo, un joven de 19 años que fue baleado por la espalda el 23 de enero de 1977 por un ultraderechista vinculado con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado español, José Ignacio Fernández Guaza, prófugo desde entonces. "El día anterior a la manifestación en la que asesinaron a mi hermano, Martín Villa dijo que había que reprimir duramente", sostiene. "Individuos que estaban a sueldo de este sujeto tuvieron una reunión la noche previa para preparar una contramanifestación. Salieron a matar y le tocó a Arturo". Tras una pesquisa de más de nueve años, el investigador Carlos Portomeñe, autor del libro La matanza de Atocha y otros crímenes de Estado. Anatomía de la Transición, fue llamado a declarar ante la evidencia de que los responsables del asesinato de Arturo Ruiz fueron amparados por el Estado español. Crímenes enlazados El asesinato de Ruiz está además vinculado con otros sucesos de la Transición. Uno es la denominada Matanza de Atocha, un atentado organizado por un comando de extrema derecha contra un despacho de abogados laboralistas en Madrid que el 24 de enero de 1977 asesinaron a cinco personas. También hay pruebas de que la llamada Masacre en el monte navarro de Montejurra (norte), en la que dos personas fueron asesinadas el 9 de mayo de 1976, fue un plan orquestado por agentes de extrema derecha que también operaron en Italia. En su obra, Portomeñe demuestra que se trataba de "terroristas buscados en Italia por haber cometido graves atentados" que todavía son investigados en ese país, y que involucran al Estado español, "como es el caso del asesinato del juez Vittorio Occorsio, en Roma, en 1976", añade. También acudió a declarar Javier Almazán, que incorpora al expediente el caso de su hermano Ángel, asesinado el 20 de diciembre de 1976, cuando tenía 18 años, al ser apaleado por la Policía Armada cinco días antes, durante el referéndum sobre el Proyecto de Ley para la Reforma Política impulsado por el entonces presidente Adolfo Suárez (1976-1981) para legitimar el tránsito del régimen dictatorial a la monarquía parlamentaria. Junto a estos querellantes, el 28 de marzo aportó su testimonio Marc Muñoz, hermano de Gustau Muñoz, que con 16 años fue asesinado por la policía en la Plaza Sant Jaume de Barcelona durante la Diada del 11 de septiembre de 1978. La jueza Servini aceptó como prueba el documental Gustau, la Transición al descubierto, de Jaume Doménech, el cual reconstruye lo sucedido aquel día. Al imputar a Martín Villa en 2014, la magistrada ordenó en paralelo el arresto con fines de extradición de otros 19 representantes del franquismo para tomarles declaración indagatoria. A excepción de Martín Villa, ninguno de los 15 imputados que hoy quedan vivos ha respondido ante la justicia argentina. España ha obstaculizado esta causa desde su inicio, en 2010, al desoír cualquier exhorto o pedido de información solicitada por la querella o por la justicia argentina.

https://sputniknews.lat/20230329/con-registro-de-deudores-mexico-va-contra-los-padres-que-no-aporten-pension-alimenticia-1137393596.html

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Ana Delicado Palacios

Ana Delicado Palacios

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ana Delicado Palacios

política, seguridad, transición, crímenes, argentina