Rusia-Irán: una sociedad cada vez más fuerte que inquieta e irrita a Occidente

Rusia-Irán: cada vez más coincidencias de enfoquesRusia e Irán no sólo avanzan a pasos agigantados en el desarrollo de sus relaciones bilaterales, sino también revelan una cada vez mayor coincidencia de enfoques hacia la actualidad regional e internacional. Muestra de ello es la reunión que mantuvieron este miércoles en Moscú los cancilleres de ambos países, el ruso Serguéi Lavrov, y el iraní Hossein Amir Abdollahian, quien llegó en una visita de trabajo al frente de una nutrida delegación.Zelenski: ¿propaganda o psicodelia?Tras la visita del presidente de China, Xi Jinping, a su par ruso, Vladímir Putin, el mundo entero esperaba una serie de declaraciones que dieran pistas geopolíticas y geoestratégicas de acuerdos alcanzados de esta visita de tres días. Pero las declaraciones y acuerdos que difundieron ambos mandatarios han llevado a líderes y medios occidentales a especular con que la visita de Xi no tuvo el resultado que esperaba Putin.Seguro del fracaso de la reunión entre Putin y Xi, Zelenski declaró a AP: "Estamos dispuestos a verle aquí [a Xi Jinping]. Quiero hablar con él. Tuve contacto con él antes de la guerra a gran escala, pero durante todo este año, más de un año, no lo he vuelto a tener". Cuando AP consultó a la portavoz de la Cancillería de China, Mao Ning, si Xi aceptaría una invitación de Zelenski, respondió que no tenía información para dar. Lo que sí se sabe, es que hace varias semanas la Joe Biden ha estado intentando mantener una conversación telefónica con Xi Jinping, pero el mandatario chino lo ha rechazado.Boric endurece su mano contra la delincuenciaEl asesinato de la sargento segundo de Carabineros Rita Olivares desató una desesperada carrera por aumentar las penas. Así, la Cámara de Diputados aprobó este martes 28 una ley que endurece la pena por secuestros cuando duran más de 48 horas, y otra que aumenta la pena por portar armas en lugares altamente concurridos.Se espera tratar esta semana otras leyes que aumenten las penas a los crímenes perpetrados contra agentes de la seguridad pública. De esta manera, el Gobierno de Gabriel aBoric toma control de la agenda de seguridad por sobre la derecha chilena, que se retiró del diálogo sobre este tema hace unos meses. Louis Casado, politólogo y periodista chileno, explica que "endurecer [las leyes] tiene que ver fundamentalmente con algunas presiones populistas, que desean resolver los problemas sociales de la sociedad chilena castigando a las víctimas. Y esto lo estamos viviendo desde hace 50 años".Petro convoca una conferencia internacional para el dialogo político de VenezuelaEl presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció en su cuenta de Twitter que convocará en su país una conferencia internacional que permita el diálogo entre el Gobierno de Venezuela y la oposición. El anuncio tiene lugar una semana después de haberse reunido en Caracas con su par, Nicolás Maduro, donde acordaron fortalecer la agenda de trabajo bilateral.Francisco González, abogado venezolano y experto en sistemas de integración regional señala que "siempre se habla de que las sanciones ilegitimas [contra Caracas], estas medidas coercitivas han afectado la economía venezolana, pero no se ha evaluado afondo quizás como ha afectado la realidad colombiana […] en aquel momento el acuerdo comercial de Colombia-Venezuela era de $4900 millones aproximadamente".Más oportunidades para ganar dinero con la Inteligencia ArtificialPresentamos otras 25 ideas sobre cómo ganar dinero o crear empresas o negocios propios con la inteligencia artificial. Por otra parte, Google contraataca para hacerle frente a OpenAI, Microsoft y Meta: ha lanzado una ambiciosa estrategia para integrar la inteligencia artificial en la mayoría de sus herramientas de creación de contenidos.Por su parte, Elon Musk y un grupo de expertos en inteligencia artificial piden una pausa de seis meses en el entrenamiento de sistemas más potentes que el recién lanzado modelo GPT-4 de OpenAI. En tanto, ChatGPT señala cinco formas mediante las cuales podría destruirse el mundo.Invitamos a los oyentes de 'Octavo mandamiento' a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Sebastián Tapia y Cristian Galindo.

