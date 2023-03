Además, Zelenski admitió que Ucrania aún no ha podido desplegar los Patriots estadounidenses. "Realmente no los tenemos", dijo.El pasado 21 de diciembre, el Gobierno de Joe Biden aprobó un enorme paquete de asistencia adicional a Kiev de 1.850 millones de dólares para combatir la operación militar de Rusia, que incluirá el envío de sistemas de misiles tierra-aire Patriot, informó el secretario de Estado del país norteamericano, Antony Blinken.Además de Estados Unidos, Alemania y Holanda han prometido compartir los sistemas Patriot con Ucrania.El presidente ruso, Vladímir Putin, anunció el 24 de febrero de 2022 el lanzamiento de una operación militar especial para defender a las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, frente al genocidio cometido por parte de Kiev. Uno de los objetivos fundamentales de la operación especial es la desmilitarización y la desnazificación de Ucrania.Lavrov advirtió que cualquier cargamento con armas para Kiev se convertirá en un blanco legítimo para las Fuerzas Armadas rusas. A su vez, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, comentó que los intentos de saturar a Ucrania de armamento no favorecen el avance de las negociaciones y tendrán un impacto negativo en la situación.

Zelenski se queja de la inoperabilidad de un sistema de defensa antiaérea suministrado por Europa

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se quejó en una entrevista con 'Associated Press' de un sistema de defensa antiaérea que no funcionaba, recibido de un país europeo. Según el dirigente ucraniano, el sistema no funcionaba y "había que sustituirlo una y otra vez". No dio el nombre del país que suministró el sistema.