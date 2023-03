https://sputniknews.lat/20230330/crean-albondigas-de-carne-de-mamuts-lanudos--1137516335.html

Crean albóndigas de carne de mamuts lanudos

Crean albóndigas de carne de mamuts lanudos

La compañía de biotecnología australiana Vow, que se ha especializado en producción de carne en laboratorio, tiene como nueva propuesta albóndigas de carne de...

Los investigadores de la empresa en colaboración con la Universidad de Queensland tomaron de la base de datos pública la información de la secuencia genética del mamut. En particular, se enfocaron en la estructura que es responsable de la producción de la proteína muscular mioglobina, que es en gran parte la responsable del sabor de la carne.Los fragmentos de ADN ausentes se complementaron con partes del genoma de los elefantes modernos, de esta manera, la cadena de nucleótidos resultante se sintetizó y se introdujo en mioblastos de oveja. Como resultado, de la proliferación se obtuvieron un total de 20.000 millones de células híbridas que se usaron para hacer crecer la carne. La albóndiga de mamut se presentó al público en Nemo, un museo de ciencias en los Países Bajos, cuyo proceso de preparación tomó alrededor de dos semanas. Sin embargo, no hubo degustación.La idea principal del proyecto es llamar la atención sobre la posibilidad de cultivar carne en un laboratorio. "Elegimos el mamut lanudo porque es un símbolo de pérdida de diversidad y una representación del cambio climático", expresó Tim Noakesmith, cofundador de la empresa de biotecnología.Como parte de su investigación, a diferencia de otras empresas de perfil similar, Vow prefiere cultivar carne de especies de animales no convencionales, como alpaca, búfalo, cocodrilo, canguro y pavo real.Este año, la compañía se prepara para comenzar a suministrar carne cultivada de codorniz japonesa a restaurantes en Singapur, el único país que actualmente permite la venta de proteína creada en laboratorios.

