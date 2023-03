https://sputniknews.lat/20230330/el-coctel-explosivo-para-occidente-y-el-viaje-psicodelico-de-zelenski-1137489059.html

El cóctel explosivo para Occidente y el viaje psicodélico de Zelenski

El cóctel explosivo para Occidente y el viaje psicodélico de Zelenski

En un lapso de pocos días, en Moscú se reúnen los presidentes de Rusia y China y los cancilleres de Rusia e Irán, Corea del Norte prueba un nuevo dron... 30.03.2023, Sputnik Mundo

2023-03-30T06:00+0000

2023-03-30T06:00+0000

2023-03-30T06:00+0000

qué pasa

china

rusia

volodímir zelenski

occidente

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/1d/1137488914_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_1daf4e575a0326369baa55896417d678.jpg

El cóctel explosivo para Occidente y el viaje psicodélico de Zelenski El cóctel explosivo para Occidente y el viaje psicodélico de Zelenski

La realidad es la única verdadEn los últimos días se ha desencadenado una serie de hechos a gran velocidad que muestra un claro dibujo de las transformaciones geopolíticas y económicas lideradas por países emergentes con un gran poder en recursos energéticos algunos, tecnológicos en otros, y económicos en casi todos.Si bien la semana pasada el gran suceso fue la visita del presidente de China, Xi Jinping, a su homólogo de Rusia, Vladímir Putin, de la cual Occidente sacó unas conclusiones totalmente reñidas con la realidad, también ocurrió que Corea del Norte probó un nuevo dron submarino de ataque nuclear en respuesta a los ejercicios militares conjuntos realizados por EEUU y Corea del Sur.Mientras, este martes el diplomático chino Wang Yajun ha asumido como nuevo embajador de China en Corea del Norte, y, por otro lado, los buques de la Flota del Pacífico de Rusia lanzaron dos misiles de crucero supersónicos Moskit contra un objetivo predeterminado, en el marco de un ejercicio que se llevó a cabo en el golfo de Pedro el Grande, en el mar de Japón. Unos hechos, que, colocados en su justa perspectiva, están siendo un gran mensaje que Occidente no ve, o prefiere no ver, y en lugar de eso, esconder la cabeza bajo tierra como los avestruces.Respecto a todos estos hechos, el director del Instituto Español de Geopolítica, Juan Aguilar, observa: "Entre todo estoy hay, no vinculación: es que está todo unido. Para que quede claro de lo que estamos hablando: Irán es uno de los cuatro pivotes geopolíticos de Eurasia, junto con China con Rusia y con India. Es decir, toda la geopolítica de Eurasia ahora mismo se está asentando sobre esos cuatro pivotes geopolíticos en función de dos grandísimos proyectos que son la Nueva Ruta de la Seda lanzada por China, y el corredor de transporte norte-sur lanzado por Rusia y que conforman una red de interrelaciones económicas, políticas, sociales, culturales, políticas, y de defensa y seguridad por todo el continente euroasiático".Zelenski psicodélicoTras la visita del presidente de China, Xi Jinping, a su par ruso, Vladímir Putin, el mundo entero esperaba una serie de declaraciones rimbombantes que dieran pistas geopolíticas y geoestratégicas de acuerdos alcanzados en esta visita de tres días. Pero las declaraciones y acuerdos que difundieron ambos mandatarios han llevado a líderes y medios occidentales a especular con que la visita de Xi no tuvo el resultado que esperaba Putin.En este sentido, la agencia AP entrevistó al mandatario de Ucrania, Volodímir Zelenski. Bajo el título: 'La Ucrania de Zelenski: cualquier victoria rusa podría ser peligrosa', en un intento de darle épica al relato con fines propagandísticos, el reportaje comienza diciendo: 'En un tren de Sumy a Kiev', como si fuera Miguel de Cervantes con su ya popular 'En algún lugar de La Mancha'.En el artículo, el medio detalla: "Xi visitó a Putin en Rusia la semana pasada, lo que planteó la posibilidad de que Pekín podría estar listo para proporcionar a Moscú las armas y municiones que necesita para reponer sus reservas agotadas. Pero el viaje de Xi terminó sin tal anuncio. Días después, prosigue el artículo, Putin anunció que desplegaría armas nucleares tácticas en Bielorrusia, que es vecino de Rusia y acerca el arsenal nuclear del Kremlin al territorio de la OTAN. Zelenski sugirió que la medida de Putin tenía la intención de distraer la atención de la falta de garantías que recibió de China. '¿Qué significa? Significa que la visita no fue buena para Rusia', especuló Zelenski".Seguro del fracaso de la reunión entre Putin y Xi, Zelenski declaró a AP: "Estamos dispuestos a verle aquí [a Xi Jinping]. Quiero hablar con él. Tuve contacto con él antes de la guerra a gran escala, pero durante todo este año, más de un año, no lo he vuelto a tener".Pero si China no le atiende el teléfono ni siquiera a Biden, ¿qué les hace pensar que le atenderán el teléfono a Zelenski? Si el propio Biden dijo el mes pasado, después de que un avión de combate estadounidense derribara un presunto globo espía chino, que planeaba hablar con Xi Jinping sobre el episodio para aclarar las cosas, y cinco semanas después, la llamada aún no se ha producido.La verdad que 'el viaje' que tiene Zelenski pensando que Xi Jinping lo va a visitar a Kiev, sabiendo que el líder chino ni siquiera le atiende el teléfono, no es precisamente un viaje en tren como el de Sumy a Kiev, sino un viaje psicodélico.La pregunta que cabe es: ¿realmente Occidente y Zelenski son incapaces de unir todos estos hechos y sacar conclusiones? ¿Son incapaces de ver lo que está pasando? ¿No han puesto en la ecuación a Taiwán y lo que está haciendo EEUU armándola hasta los dientes y entrenando a sus fuerzas?"Cualquiera que conozca un poco el mundo de la diplomacia y de las relaciones internacionales y demás, ¿qué piensan? ¿Que van a hacer una declaración conjunta dos jefes de Estado, diciendo y estableciendo, 'pues sí, vamos a vender estas armas, y estas otras, y estas otras'? ¿'Vamos a darle la información al enemigo'? Es absurdo. La gente que comenta esto en Occidente sólo tiene dos razones: una es porque no tienen ni puñetera idea, lo cual es muy posible, o porque simplemente están intentando, de alguna forma, rebajar el éxito de la visita [de Xi Jinping a Putin]", concluye Juan Aguilar.

china

occidente

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Javier Benítez https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

Javier Benítez https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Javier Benítez https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

china, rusia, volodímir zelenski, occidente, аудио