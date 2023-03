https://sputniknews.lat/20230330/es-viable-que-mexico-recupere-el-territorio-cedido-a-estados-unidos--1137454171.html

¿Es viable que México recupere el territorio cedido a Estados Unidos?

En su libro 'Los próximos 100 años', el analista estadounidense George Friedman aseguró que para el 2080 México y EEUU se enfrentarán por la supremacía... 30.03.2023, Sputnik Mundo

Pero quizá no haya que esperar tanto tiempo para poder hablar de una reconquista. Según cifras de la Oficina del Censo de Estados Unidos, el número de mexicanos viviendo en el país angloparlante ha incrementado de forma exponencial en los últimos años. Tan solo en 2020, de los más de 62,3 millones de hispanohablantes que habitan Estados Unidos y que fueron censados entonces, casi el 62% corresponde a personas originarias de México.Al mismo tiempo, los territorios perdidos por el país latinoamericano en 1836 y 1848 — California, Nevada, Utah, Nuevo México, Texas, Colorado, Arizona y partes de Wyoming, Kansas y Oklahoma — han experimentado un acelerado proceso de reconquista cultural. "Esta conquista es la más visible, es la que más se ha concretado y la que, en un futuro, más se va a consolidar", aseguró en entrevista para Sputnik el especialista en estudios México-EEUU Juan Daniel Garay Saldaña.Particularmente, en lo que respecta al uso de la lengua española, el estudioso de la relación binacional explicó que "si bien hay esta exigencia por parte de una parte de la población de que no se hable otro idioma que no sea el inglés, realmente ya se está adoptando esta lengua [el español] como segunda, está cobrando mucha fuerza y, entonces, en un futuro (...) estaremos observando una presencia mayoritaria de mexicanos en estos territorios porque, incluso, los mexicanos representan ya la primera mayoría [étnica] en Estados Unidos, incluso sobre la comunidad afroamericana".Datos recogidos por el Instituto Cervantes, institución pública creada por España en 1991 para promover universalmente la enseñanza, el estudio y el uso del español, 41 millones 460.427 personas mayores de cinco años utilizaban el español en el entorno doméstico en 2018 en Estados Unidos; es decir, el 13,5% de la población total del país. En tanto, la institución detalla que en todos los niveles de enseñanza, desde preescolar hasta la educación superior, el español es, con mucha diferencia, el idioma más estudiado en los centros educativos estadounidenses.Por consiguiente, Garay Saldaña concluye que "es inevitable que se permee esta cultura justamente en el sur de Estados Unidos, entonces, (...) sí, la conquista se está llevando a cabo (...) bajo estos principios o términos culturales".En esto coincide el analista político mexicano Alfredo Jalife, experto en geopolítica y globalización, autor del libro El (des)orden global en la era post-Estados Unidos. El también profesor y columnista del diario La Jornada explicó a este medio que la mayoría de habitantes hispanohablantes en California y Texas son mexicanos, aun cuando la Oficina del Censo “subrepresenta” a las personas provenientes de México mediante las categorías de latinos e hispanos.Contexto geopolíticoAntes de la Cumbre por la Democracia, que se celebra en Washington entre el 29 y el 30 de marzo, el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolái Pátrushev, se refirió al territorio perdido por México en 1848 tras la invasión estadounidense y aseguró que tarde o temprano "los vecinos del sur de Estados Unidos recuperarán los territorios que les fueron robados".Para el funcionario ruso, Estados Unidos adquirió el estatus de gran potencia por logros económicos basados en acciones cínicas para apoderarse de territorios y recursos de otros países. Además, aseguró que esa nación "sigue siendo una colcha de retazos", por lo que no descartó su posible colapso.Al respecto, Jalife consideró que en la actualidad el país norteamericano atraviesa una "época muy difícil (...), casi implosiva, entre republicanos y demócratas", lo que demuestran sus dos Estados principales en cuanto al Producto Interno Bruto (PIB): Texas y California, dominados por los republicanos y los demócratas, respectivamente.Por su parte, Garay Saldaña apuntó que una reconquista del territorio perdido únicamente podría darse en un contexto en el que el país latinoamericano asumiera un mayor protagonismo internacional, "en el que México pudiera desarrollarse como una potencia y en donde (...) no estuviera tan vinculado en términos económicos a Estados Unidos", entonces sería posible plantear este escenario.Sin embargo, recalcó que esto sucedería en un plazo "mucho, mucho, mucho más largo".

