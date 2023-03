https://sputniknews.lat/20230330/graham-presenta-su-iniciativa-narcos-para-catalogar-a-los-carteles-mexicanos-como-terroristas-1137500059.html

Graham presenta su 'Iniciativa Narcos' para catalogar a los cárteles mexicanos como terroristas

Graham presenta su 'Iniciativa Narcos' para catalogar a los cárteles mexicanos como terroristas

En un boletín de prensa emitido por el senador John Kennedy, quien se unió a la propuesta de Graham, se plantea también la creación de un grupo de trabajo "con el fin de eliminar la amenaza que representan los cárteles y el tráfico de drogas, particularmente el fentanilo, para los ciudadanos estadounidenses". De acuerdo con los parlamentarios del Partido Republicano, al designar a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas extranjeras el Gobierno estadounidense tendría autoridad para enjuiciar a las personas por tráfico de drogas y de personas.Además, detallaron, EEUU podría usar la jurisdicción extraterritorial para atacar y enjuiciar a ciudadanos extranjeros involucrados con cárteles mexicanos u otras organizaciones criminales transnacionales.Los grupos criminales que serían designados como terroristas, según la iniciativa presentada este 29 de marzo en el Senado de EEUU, serían el Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cartel del Golfo, Cártel de Los Zetas, Cártel del Noreste, Cártel de Juárez, Cártel de Tijuana, Cártel Beltrán-Leyva y La Familia Michoacana. Según los congresistas, la medida es necesaria y urgente debido a un incremento significativo de las muertes vinculadas a sobredosis de fentanilo, opioide que en 2021 le quitó la vida a unos 71.000 estadounidenses, de acuerdo con cifras del Gobierno federal de esa nación.La mañana de este 29 de marzo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, increpó a Graham a quien lanzó una serie de cuestionamientos desde su conferencia de prensa diaria. "Independientemente de las fronteras y ya que estamos tratando el tema, además es un asunto de interés para las dos naciones, quisiera que me diga si sí o no se consume fentanilo en EEUU. ¿Sí o no? La siguiente pregunta es '¿quién distribuye el fentanilo en EEUU?', o mejor, '¿sí hay capos, sí hay carteles que distribuyen el fentanilo en [ese país]? ¿Sí o no?'", desafió el mandatario latinoamericano. "La tercera [cuestión es] si los que distribuyen el fentanilo en Estados Unidos son mexicanos o estadounidenses. Si se les persigue a los que [trafican esta sustancia] y se les castiga en [territorio estadounidense]", agregó.López Obrador también indicó que esta polémica con los legisladores como Graham es buena, pero que deben responder a sus dudas."Sostengo que yo, como presidente, cualquier persona puede ir a cualquier parte del territorio nacional y sí hay riesgos en unas regiones, en unas ciudades más que otras, pero la vida se mantiene inalterable en todo el país", aseguró.

