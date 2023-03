https://sputniknews.lat/20230330/la-creacion-de-una-empresa-nacional-del-litio-traera-muchos-beneficios-para-chile-1137498515.html

La creación de una empresa nacional del litio "traerá muchos beneficios para Chile"

El litio es considerado el futuro de Chile, puesto que el país sudamericano es uno de los grandes productores del mineral. Y junto con Bolivia y Argentina conforma el triángulo del litio, que tiene más del 60% de las reservas mundiales del tambien llamado oro blanco."Estamos conscientes absolutamente de que el Estado chileno no tiene las condiciones para avanzar solo" en la extracción del litio, aseguró la ministra de Minería, Marcela Hernando, al ser consultada por la posible participación de empresas privadas en el proceso productivo.En esa línea, el presidente Boric confirmó en una carta que envió al diario El País que para avanzar en la exploración y explotación del litio Chile lo hará con la colaboración del sector privado.Barrera considera que "el litio es un elemento muy relevante a nivel global, por ser un mineral clave en variadas innovaciones y tecnologías que se están desarrollando, como la electromovilidad, energías más limpias, el reemplazo del petróleo y otros combustibles fósiles por estas nuevas tecnologías"."Por lo tanto, esta empresa nacional del litio debiera estar involucrada en todo el proceso de explotación y exportación de este estratégico mineral", agregó el parlamentario.De una venta anual promedio de 780 millones de dólares entre 2017 y 2021, los embarques de carbonato de litio sumaron 7.763 millones de dólares en 2022, de acuerdo con las cifras actualizadas del Banco Central.¿Quién exporta el litio en Chile?La explotación del litio en Chile se da a través de contratos de arrendamientos entre la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) — dependiente del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo — y empresas privadas.CORFO tiene contratos con la empresa chilena Soquimich (SQM), principal exportador del mineral, hasta 2030, y con la estadounidense Albemarle hasta 2044.SQM —una empresa inicialmente del Estado, luego privatizada durante la dictadura cívico-militar (1973-1990) y entregada a bajo precio a Julio Ponce Lerou, exyerno de Augusto Pinochet— informó un explosivo aumento de sus ingresos en 2022, que superan en más de 700% las ganancias obtenidas durante el 2021.Los ingresos por litio y derivados de SQM en 2022 totalizaron 8.152,9 millones de dólares, mientras que en 2021 fueron de 936,1 millones de dólares. Los aportes fiscales de SQM y Albermarle al Estado en 2022 fueron de 5.032 millones de dólares.Para Boris Barrera se hace necesaria la creación de la empresa nacional del litio, considerando "el poco tiempo que le resta a la concesión de SQM, por un lado, y un poco después a Albemarle".Las declaraciones de la estadounidense Laura RichardsonLa jefa del Comando Sur de EEUU, Laura Richardson, señaló el pasado 8 de marzo ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes de su país, que otros países extranjeros extraen recursos de América Latina y, en particular, el litio en el llamado triángulo del litio."Esta región está llena de recursos y me preocupa la actividad maligna de nuestros adversarios que se aprovechan de ello, aparentando que están invirtiendo cuando en realidad están extrayendo", advirtió Richardson."Argentina, Bolivia y Chile lo tienen y [nuestros adversarios] están sustrayendo recursos de estos países y de su gente, que están tratando de producir, de estas democracias que están tratando de contribuir con sus pueblos", agregó la jefa del Comando Sur.Para Barrera las declaraciones de Richardson muestran "el espíritu colonizador y la posición imperialista del país norteamericano, al querer controlar las principales riquezas minerales en Sudamérica".La carta a BoricMientras se espera el anuncio del Gobierno sobre la política nacional de litio, un grupo de economistas y figuras del acontecer nacional envió una carta a Boric para expresarle la importancia de la creación de una empresa estatal.Los firmantes recordaron al mandatario latinoamericano el compromiso de La Moneda, sede del poder ejecutivo chileno, para la recuperación del rol del Estado en la explotación del litio. "Su Gobierno tiene la oportunidad histórica de ejercer ese mandato patriótico, puesto que depende de su decisión crear ahora una empresa nacional del litio como filial cien por ciento de propiedad de alguna de las mineras estatales", dice la misiva.Además, la carta señala que, una vez terminado el contrato de concesiones a las empresas privadas, se debería encargar de inmediato a la nueva empresa en forma exclusiva la explotación del litio en el Salar de Atacama, ubicado a unos 1.600 kilómetros al norte de Santiago, ya que este contiene el 90% de las reservas nacionales."Esa sola decisión significa que esta empresa nace con un patrimonio equivalente a los ingresos totales del presupuesto del Estado, es decir, la recaudación fiscal por todos los conceptos en un año completo", señala el documento.Barrera indicó que miran con mucha expectación el anuncio del poder ejecutivo al respecto y que esperan que esté en concordancia con el programa de Gobierno. En su opinión, la propiedad y el control de esta empresa por parte del Estado no debe quedar en duda, aunque en la etapa inicial esta compañia pudiera tener la asesoría técnica de alguna entidad privada.

