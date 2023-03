https://sputniknews.lat/20230330/lavrov-asevera-el-fracaso-de-la-politica-de-sanciones-antirrusas-de-occidente-1137536748.html

Lavrov asevera el fracaso de la política de sanciones antirrusas de Occidente

MOSCÚ (Sputnik) — La política de los países occidentales para aplastar a Rusia con sanciones se volvió un fracaso absoluto, afirmó el ministro de Asuntos... 30.03.2023, Sputnik Mundo

américa latina

serguéi lavrov

cuba

celac

san vicente y las granadinas

política

seguridad

g20

"Esta política [de sanciones] fracasó, al igual que el plan de Occidente para debilitar drásticamente a Rusia, infligirle una derrota estratégica", afirmó Lavrov, subrayando que esa lucha se lleva a cabo "por las manos de los ucranianos y un número creciente de mercenarios occidentales". Pese a que Rusia afronta dificultades, continuó, las logra superar "para sorpresa de quienes auguraron el colapso de la economía rusa y la desintegración del país". De acuerdo con Lavrov, "tres cuartos de todos los Estados del mundo, sobre todo, de Asia, Latinoamérica y África, no se unieron a las sanciones" impuestas a Rusia. En consecuencia, señaló, estos países se enfrentan a chantajes y amenazas de carácter económico si no apoyan las resoluciones antirrusas en organismos internacionales. Numerosos países condenaron la operación militar especial que Rusia lleva a cabo desde el 24 de febrero de 2022 y apoyan al régimen de Kiev con suministros de armas, donaciones, ayuda humanitaria y sanciones contra Moscú.Rusia y CELACAsimismo, el canciller ruso declaró que Moscú está dispuesta a reanudar las reuniones en el marco del mecanismo de consultas entre Rusia y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) después de una pausa forzada debido a la pandemia del COVID-19.Subrayó que Rusia siente la misma disposición por parte de San Vicente y las Granadinas, que actualmente preside la organización.El jefe de la diplomacia rusa catalogó a la CELAC como organización muy perspectiva, agregando que, si se alcanza un consenso, podría solicitar el estatus de invitado permanente en el Grupo de los Veinte (G20), bajo las mismas condiciones que la Unión Africana."Creo que esto reflejará los procesos de multipolaridad en los debates que se desarrollan bajo los auspicios del G20", recalcó Lavrov.La CELAC es un mecanismo intergubernamental de ámbito regional que promueve la integración y desarrollo de 33 países latinoamericanos y caribeños que la integran.Las relaciones bilaterales entre Rusia y CubaAdemás, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia indicó, que las relaciones bilaterales entre Rusia y Cuba continuarán desarrollándose.Recordó que ambos países llevan décadas cooperando en términos de sanciones, cuando sus relaciones "se han visto obstaculizadas de todas las formas posibles", pero, pese a esto, Rusia y Cuba lograron elaborar los mecanismos y las capacidades necesarias para obtener los resultados deseados."Nos inspira el ejemplo de Cuba, que desde hace décadas vive bajo sanciones ilegales estadounidenses que persisten desafiando la clara voluntad política de la inmensa mayoría de los Estados miembros de la ONU, salvo tres o cuatro que no son independientes", puntualizó Lavrov.Agregó que Moscú, junto con sus socios, elaboran nuevos enfoques de financiación, operaciones bancarias y creación de cadenas de suministro que no dependan en modo alguno de EEUU.

cuba

san vicente y las granadinas

