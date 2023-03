https://sputniknews.lat/20230330/moscu-tilda-de-criminales-las-acciones-de-kiev-contra-el-monasterio-de-las-cuevas-1137525501.html

Moscú tilda de criminales las acciones de Kiev contra el Monasterio de las Cuevas

Moscú tilda de criminales las acciones de Kiev contra el Monasterio de las Cuevas

MOSCÚ (Sputnik) — Los sucesos relacionados con el Monasterio de las Cuevas de Kiev son arbitrarias y representan un crimen de las autoridades ucranianas contra... 30.03.2023, Sputnik Mundo

La portavoz denunció que "ahora los neonazis ucranianos pretenden quitarle a la Iglesia Ortodoxa Ucraniana no solo el Monasterio de las Cuevas, sino también el segundo más grande, de Pocháyev". "Está claro que se trata de una arbitrariedad. Pero se lleva a cabo con el apoyo de EEUU y Constantinopla. Todo lo que está sucediendo ahora es increíble, vergonzoso, porque está autorizado por personas, a quienes la gente les delegó el derecho de gobernar el país", subrayó. De acuerdo con Zajárova, actualmente Ucrania, "en el peor sentido de la palabra", se sumerge "en el Medioevo", en una época, por la cual la Iglesia Católica "pidió perdón", de la que se arrepintió. La representante de la Cancillería rusa agregó que se trata de lo "más terrible", tanto "desde el punto de vista de la ley, como desde el punto de vista de la moral, la conciencia", pues "no hay nada peor que cuando se engaña a los que confiaron en uno". El pasado 10 de marzo, el museo estatal ucraniano, que ocupa una parte de los edificios del Monasterio de las Cuevas de Kiev, exigió que los monjes de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana canónica, supeditada al Patriarcado de Moscú, abandonaran sus inmuebles antes del 29 de marzo. Anteriormente, se informó que un grupo de trabajo que asesora al gobierno de Ucrania en materia de asociaciones religiosas llegó a la conclusión de que el monasterio infringió ciertas cláusulas del contrato sobre el uso de la propiedad estatal, pero los detalles de las violaciones no se revelan. El abad del monasterio, el metropolitano Pavel (Lebed) aseguró que no puede haber ningún compromiso, y los monjes se mantendrán en su morada hasta el final. También dijo que la ruptura del contrato de arrendamiento de los edificios solo se puede realizar mediante una decisión judicial, y ante el Tribunal Económico de Kiev ya fue presentada una demanda. En el Monasterio de las Cuevas viven más de 200 monjes y novicios, cientos de futuros sacerdotes, estudiantes de la Academia Teológica de Kiev y del seminario. También alberga el centro de control de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana canónica y la residencia de su primado, el Metropolitano de Kiev y toda Ucrania, Onufri. El Sínodo de esa congregación publicó el pasado 20 de marzo un llamado al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en el que pidió hacer lo posible para que los monjes continuaran en el Monasterio de las Cuevas. Los obispos, encabezados por Onufri, fueron a la residencia del líder ucraniano para transmitirle la opinión de los creyentes, pero nadie les hizo caso.

