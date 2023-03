https://sputniknews.lat/20230330/pekin-advierte-de-riesgos-de-proliferacion-nuclear-por-acciones-del-bloque-aukus-1137508758.html

Pekín advierte de riesgos de proliferación nuclear por acciones del bloque AUKUS

PEKÍN (Sputnik) — La cooperación del bloque AUKUS sobre submarinos de propulsión nuclear crea riesgos de la proliferación de armas nucleares y viola los... 30.03.2023

Subrayó que AUKUS es el primer caso en la historia cuando los países nucleares transfieren reactores energéticos de submarinos nucleares, así como uranio enriquecido a un país que no tiene armas nucleares. El portavoz declaró que Pekín decisivamente se pronuncia en contra de la creación de 'una asociación de seguridad trilateral' por EEUU, el Reino Unido y Australia "donde domina la ideología de la guerra nuclear". Australia, el Reino Unido y EEUU anunciaron en septiembre de 2021 una alianza en materia de defensa. El pacto AUKUS, por las iniciales en inglés de sus tres miembros, busca contrarrestar la influencia de China en el Indo-Pacífico, entre otras cosas, promoviendo la construcción de submarinos de propulsión nuclear para la Armada australiana. Se prevé que Washington suministre a Canberra de tres a cinco submarinos de la clase Virginia en el próximo decenio; hasta entonces, EEUU y Reino Unido mantendrán presencia rotativa de sus submarinos en Australia. El presidente estadounidense, Joe Biden, aseguró a mediados de marzo que dichos barcos no tendrán armas nucleares de ningún tipo. El Tratado de No Proliferación Nuclear les prohíbe a EEUU, el Reino Unido y las otras tres potencias nucleares transferir a cualquier nación, sea la que fuese, armas o dispositivos nucleares explosivos o el control sobre los mismos. Las cláusulas del acuerdo prohíben también a los Estados poseedores de armas nucleares que ayuden a cualquier país no poseedor de armas nucleares (sea o no parte del Tratado), en el caso dado a Australia, a fabricar o adquirir tales armas o dispositivos o a tener control de los mismos. China denuncia que el pacto AUKUS provoca una carrera de armas y socava la paz y la estabilidad regional.

