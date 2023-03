¡Tiburones en el menú de hace 6.000 años!, de acuerdo con un hallazgo arqueológico en Israel

https://sputniknews.lat/20230330/tiburones-en-el-menu-de-hace-6000-de-acuerdo-con-un-hallazgo-arqueologico-en-israel-1137534898.html

Así que el utensilio de caza debió usarse con tiburones pequeños, concluye la arqueóloga. Estos tiburones más pequeños, probablemente tiburones areneros (Carcharhinus obscurus) y tiburones trozo (Carcharhinus plumbeus), continúan visitando las costas de Israel de noviembre a mayo, aunque generalmente se agrupan cerca del agua tibia que sale de la central eléctrica de Hadera. Centro agrícola ¿y pesquero? El antiguo anzuelo mide 6,5 centímetros de largo y cuatro de ancho (2,5 por 1,5 pulgadas) y está hecho de cobre en perfecto estado de conservación. Este metal era una nueva tecnología en el periodo calcolítico —que es la combinación de dos palabras griegas: cobre y piedra—, ocurrido entre el año 2.500 y el 2.200 antes de nuestra era. En ese tiempo la mayoría de los anzuelos todavía estaba hecha de hueso, según explicó la arqueóloga, pero empezaron a aparecer las primeras herramientas simples de cobre y oro. El sitio del descubrimiento está ubicado a unos cuatro kilómetros (2,5 millas) de la costa. Durante esta era, se establecieron grandes aldeas alrededor de Ashkelon, cuya economía se basaba en el pastoreo de ovejas, cabras y vacas, el cultivo de trigo, cebada y legumbres, y el cuidado de los huertos frutales, todas industrias que todavía están vivas y prósperas. En el pueblo, hace 6.000 años, la gente criaba ganado, cuidaba huertas o cultivaba trigo, cebada y frijoles. Unos cientos de metros fuera del pueblo, según el comunicado, había un área de metalurgia de cobre, donde probablemente se creó el anzuelo. Ashkelon fue un centro agrícola durante milenios y allí convergían mercancías como vino y aceite de oliva traídos para exportar desde el puerto a toda la cuenca del Mediterráneo, pero lo que los arqueólogos desconocían era la existencia de un pueblo aún más antiguo debajo del sitio en el que se iba a construir un nuevo vecindario. Como en todas las labores previas a una nueva construcción en Israel, se excava para descartar que se va a dañar un sitio arqueológico. Y así fue en el barrio de Agamim, en Ashkelon, antes de construir las nuevas viviendas. Y, para la sorpresa de los investigadores, encontraron que allí habían habitado humanos hacía unos 6.000 años. “Encontramos que tenían ganado, comían pan, aceite de oliva, humus (pasta de garbanzos) y lentejas”, indicó Abadi-Reiss. “Pero también vemos que sabían pescar, no solo en aguas poco profundas, sino en aguas profundas, y tenían el equipo”. Especiales del plato Los arqueólogos de la AAI no creen que la pesca fuera en realidad el día a día de aquellas personas de hace seis milenios, ya que han encontrado pocas espinas de pescado en la zona de las excavaciones, y los análisis de las vasijas y platos de cerámica no revelaron muchos restos de ese alimento. Sin embargo, los investigadores especulan que cuando aquellos pescadores atrapaban tiburones, que es seguro que nadaban en aquellas aguas, los banquetes eran muy especiales, y testigo de ello es el anzuelo encontrado. El anzuelo se exhibirá por primera vez este abril de 2023 en el 48º Congreso Arqueológico, organizado por la Autoridad de Antigüedades de Israel, la Sociedad de Exploración de Israel y la Asociación Arqueológica de Israel.

