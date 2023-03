https://sputniknews.lat/20230330/un-veterano-revela-a-sputnik-como-la-urss-ayudo-a-derrotar-a-eeuu-en-vietnam-1137508525.html

Un veterano revela a Sputnik cómo la URSS ayudó a derrotar a EEUU en Vietnam

Nikolái Kolésnik, teniente en la reserva y presidente de la organización pública interregional de Veteranos de la Guerra de Vietnam, habló con Sputnik sobre su... 30.03.2023

EEUU envió tropas a Vietnam del Sur en 1965, iniciando un brutal conflicto que duró una década. En 1975 colapsó y Vietnam se reunificó. Más de 1,1 millones de soldados norvietnamitas y del Viet Cong, 450.000 soldados survietnamitas, dos millones de civiles vietnamitas y 58.000 soldados estadounidenses murieron en el conflicto.Hace 50 años, el 29 de marzo de 1973, el país norteamericano retiró sus últimas tropas de Vietnam del Sur tras la firma de los acuerdos de paz de París dos meses antes.—¿Podría contarnos cómo acabó en Vietnam?—Hice el servicio militar en las tropas de misiles tierra-aire del Regimiento de la Guardia Putílov-Kírov. A finales de marzo de 1965, me pidieron que fuera a Vietnam con mi tripulación. Yo era comandante de la estación de lanzamiento y acepté. Y toda mi unidad estaba lista para partir. Así que acabé en Vietnam como parte de un grupo de especialistas militares soviéticos. Así nos llamaban, teníamos un estatus en Vietnam, un grupo de especialistas militares soviéticos. Además, el comandante del batallón, entonces mayor, Iván Konstantínovich Proskurnin, fue con nosotros. Así es como llegamos allí.La oferta [de ir a Vietnam] no fue una sorpresa porque la guerra ya estaba en su segundo año. Los estadounidenses empezaron a bombardear Vietnam del Norte el 5 de agosto de 1964, y lo vimos todo en las noticias de la televisión, en la radio, lo sabíamos, lo vimos. Pero para nosotros, la guerra de Vietnam era algo lejano y, en general, como en las películas: ves, te preocupa lo que está pasando, pero entiendes que sólo está en la pantalla. Pero aquí estábamos, en medio de ella, en una situación de guerra real.Nuestra misión era entrenar a los soldados del Ejército Popular de Vietnam en el uso de nuestros sistemas de misiles tierra-aire S-75 para que los vietnamitas pudieran contrarrestar los ataques aéreos estadounidenses con armas modernas. Hasta entonces, sólo se habían defendido con cañones antiaéreos, que resultaban ineficaces y provocaban numerosas bajas civiles y militares.Lo que realmente ocurrió.... es que ni siquiera se puede comparar la crónica de un documental con los acontecimientos que tienen lugar durante el rodaje. Es sólo un atisbo de esas acciones, de esas historias. Cuando estás en guerra, sientes y percibes las cosas de otra manera, y actúas de otra manera.—¿Cuál fue su primera impresión?—En primer lugar, teníamos que entrenar a los vietnamitas. Ese era nuestro trabajo. Nuestra participación en el combate no estaba prevista en un principio. Teníamos que entrenar a los vietnamitas, darles el equipo, ayudarles a montarlo, poner a punto todos los parámetros de combate y dejarles luchar. Pero la situación surgió porque los estadounidenses estaban bombardeando Vietnam del Norte. Había incursiones masivas día y noche, así que nos resultaba muy difícil entrenar a los vietnamitas. No teníamos alarmas de entrenamiento, solo de combate.El coronel Tsigankov, comandante del centro de entrenamiento del Primer Regimiento de Misiles Antiaéreos, sugirió que preparáramos nuestros sistemas de defensa antiaérea, los pusiéramos en funcionamiento y lucháramos contra los estadounidenses para que no interfirieran en nuestro entrenamiento de los vietnamitas. Cansados de tantas alarmas, cada media hora teníamos que parar el entrenamiento, correr y ponernos a cubierto. Al cabo de un rato reanudábamos, y así lo hacíamos todos los días. Enseñar en esas condiciones era mucho más difícil.Estaba Iliá Serguéevich Scherbakov, el embajador extraordinario y plenipotenciario de la Unión Soviética en Vietnam, y discutimos este asunto con él. Dio su aprobación, probablemente lo coordinó con Moscú, y se decidió desplegar las dos primeras divisiones del primer regimiento de misiles antiaéreos en posiciones de combate y luchar contra los estadounidenses. Eso fue lo que hicimos el 24 de julio de 1965. Por primera vez en la historia militar moderna, nuestros sistemas de defensa antiaérea S-75, y los misiles antiaéreos en general, se utilizaron en situaciones reales de combate contra aviones supersónicos estadounidenses. Y con éxito.Entonces, dos divisiones del 236º Regimiento de Misiles Tierra-Aire del Ejército Popular de Vietnam salieron y derribaron tres cazas de EEUU. Eso conmocionó a los estadounidenses. Dejaron de volar sobre Vietnam del Norte durante dos semanas. No sólo de bombardear, sino de volar en general, excepto aviones espía no tripulados. Porque no esperaban que los misiles antiaéreos soviéticos se utilizaran tan rápidamente y en un lugar que no esperaban. Sobre todo porque el primer grupo de especialistas militares soviéticos llegó a finales de abril, el 30 de abril de 1965. Y el tren con el equipo llegó a través de China. Y salieron dos meses y medio después.Es imposible entrenar a un especialista en misiles en ese tiempo para que sea capaz de hacer trabajo de combate por sí mismo, de luchar con ese equipo. Estuve en la escuela de sargentos durante nueve meses después de que me reclutaran en el Ejército soviético, e incluso entonces no lo sabía todo y probablemente no podría hacerlo todo cuando llegara al regimiento. Y los vietnamitas, que no tenían un alto nivel de educación ni formación técnica... Había oficiales, por supuesto, que habían estudiado en la Unión Soviética, y los sargentos y soldados, tenían una educación de séptimo grado. Sólo unos pocos tenían 10 años de educación, porque había una guerra desde 1961.Fue realmente impactante para los estadounidenses. Pero entonces empezaron a bombardear de nuevo, y ya habíamos empezado una guerra de verdad. Los primeros enfrentamientos antiaéreos de nuestros sistemas S-75 fueron llevados a cabo por militares soviéticos. Las tripulaciones vietnamitas estaban en segundo plano, permanecían cerca y lo absorbían todo como una esponja. En situaciones de combate, el entrenamiento es mucho más intenso. El principio de "haz como yo".—¿Hubo algún combate especialmente memorable en su vida?—El primer combate para mí fue el que recordaré el resto de mi vida. Fue la noche del 11 al 12 de agosto de 1965. Estábamos en medio de una emboscada, que era la táctica para utilizar los sistemas de defensa antiaérea. La división se desplazaba sigilosamente por la noche hasta una posición seleccionada, se colocaba en posición de tiro, daba la vuelta por la noche para que los estadounidenses no pudieran detectarla y luego luchaba contra los aviones estadounidenses que entraban en la zona de alcance. Estábamos en una posición de emboscada, nos desplegamos durante la noche. A las 6 de la mañana sonó la primera alarma.Los estadounidenses ya estaban en camino hacia territorio norvietnamita. Tuvimos 18 alarmas aquel día. Pero ninguna de esas alarmas resultó en fuego real porque los estadounidenses entraban en la zona de fuego y giraban a la izquierda, a la derecha o volvían atrás. Y durante todo el día tuvimos esta especie de nerviosismo. Durante media hora sonaba la alarma, luego, durante una hora, todo estaba tranquilo, y luego otra vez la alarma. Pero por la tarde estábamos preparando el equipo, camuflándonos y cubriéndonos, y contraatacando. Por la noche, sobre las 22 horas, volvió a sonar la alarma, justo cuando me estaba durmiendo. De repente, sonó la alarma y empezaron los combates.A las 23:50 nuestra primera división realizó su primer lanzamiento. Derribamos cuatro aviones estadounidenses, cazas navales y bombarderos, con tres misiles. No fue tan inesperado, hubo un caso tan extraordinario en el que un misil derribó prácticamente dos aviones, porque venían con cuatro aviones en formación cerrada. No esperaban encontrarse con los misiles allí. Naturalmente, iban a bombardear como si estuvieran en su propio campo de tiro. Bueno, fueron alcanzados, y los cuatro aviones fueron derribados. Es cierto que el cuarto fue derribado y cayó en Laos, pero fue encontrado más tarde e incluido en nuestro marcador militar. Fue una batalla memorable.—Los estadounidenses planeaban inundar Hanói volando las presas. ¿Puede decirnos algo más sobre esto para nuestros lectores?—Hanói está nueve metros por debajo del nivel de las presas río arriba. Si hubieran bombardeado esas presas, Hanói habría sido arrasada por el agua. Pero no se permitió que eso ocurriera, porque entraron las fuerzas antiaéreas y los estadounidenses ya estaban luchando con los ojos abiertos y con precaución.Cuando empezamos a usar misiles, muchos pilotos estadounidenses se negaron a volar para bombardear Vietnam del Norte, llamaban a la zona Zona 7, por los siete tablones del ataúd. Por lo tanto, tuvieron que sustituir casi por completo al personal de vuelo de los portaviones. El tiempo de vuelo desde los portaviones era de entre 15 y 20 minutos hasta territorio norvietnamita. Después de eso, comenzaron a entrar en combate. Antes de eso, los estadounidenses habían duplicado su paga por las salidas de combate en Vietnam del Norte, pero aun así no querían vender sus vidas por dinero. Para ellos, los misiles eran una muerte segura; si entraban en la zona de tiro y todo iba bien para nosotros, era una muerte segura para ellos.—Cuando fue por primera vez a Vietnam, ¿cuál fue su impresión del país?—Todo era desconocido, todo era sorprendente, interesante e inusual porque era un país diferente, un clima diferente, gente diferente. Los rostros de la gente: todos como hermanos gemelos. No podíamos distinguirlos, como tampoco ellos podían distinguirnos a nosotros. Pero luego las cosas mejoraron, nos adaptamos y distinguimos a todo el mundo por el nombre y el rango, y todo el mundo se comunicaba con normalidad. Me entrené con el Primer Regimiento y el Tercer Regimiento, y cuando el Tercer Regimiento se entrenaba con los vietnamitas, a veces hacía entrenamiento especializado, entrenamiento de combate, sin intérprete.Ellos entendían las órdenes en ruso. Nosotros las entendíamos en vietnamita. De hecho, cuando llegué a nuestro lugar de despliegue, la primera noche ya sabía decir "hola", "vale" y "adiós", y aprendí a contar hasta 10 en vietnamita.Y el clima era un sauna las 24 horas del día, o más bien no un sauna, sino una sala de vapor. Había un 100% de humedad, calor tanto de noche como de día, estás todo mojado, la cama también está empapada. Los mosquitos se llaman muỗi en vietnamita. Pican tan fuerte que te pica todo, pueden picar incluso a través del bolsillo trasero de los pantalones. Pero no pueden morder las suelas de los zapatos. —No era ningún secreto que a los vietnamitas no les gustaban mucho los estadounidenses. ¿Qué pensaban de los militares soviéticos?—Odiaban a los estadounidenses. Los odiaban como enemigos que bombardeaban sus ciudades, pueblos, escuelas, hospitales, todo. Nos trataban de forma muy amistosa, como camaradas, éramos como una familia de combatientes. En nuestro batallón, en vez de 70 personas era una dotación reducida de tiempos de paz en la Unión Soviética, y no teníamos más de 30 personas por batallón. Así que dividí mi escuadrón en dos escuadrones incompletos. En lugar de cuatro, tres hombres. Luchamos con dos lanzaderas, aunque en tiempo de guerra deberíamos haber tenido ocho hombres en cada lanzadera. Y el resto eran vietnamitas.En otras palabras, yo tenía dos unidades de lanzamiento vietnamitas, y mis subordinados de los regimientos Primero y Tercero tenían otras dos unidades de lanzamiento vietnamitas. Es decir, la cabeza era nuestra, pero las manos y todo lo demás eran vietnamitas. Porque nosotros lo preparábamos todo y los vietnamitas cargaban el misil; nosotros lo comprobábamos todo e informábamos de la preparación. Por cierto, teníamos 13 nacionalidades soviéticas en el batallón. Era una familia de combatientes. Teníamos rusos, ucranianos, georgianos, azerbaiyanos, un yakutia, un tártaro, un kazajo y un hombre de Moldavia.En la Unión Soviética no distinguíamos entre nacionalidades. Lo mismo ocurría en Vietnam. Teníamos una relación comprensible, muy amistosa, nos trataban como los alumnos tratan a sus profesores. Tenemos una foto en nuestro sitio web, en la sección fotos antiguas. Está colgada en el Museo de la Fuerza Aérea Popular de Vietnam Central y dice Profesores y alumnos. Muestra a especialistas militares soviéticos y a los especialistas vietnamitas en misiles que entrenamos. Todavía nos tratan así. Me reuní con el comandante de la estación a quien entrené por primera vez. Vive en Ciudad Ho Chi Minh. Nos conocimos en 1983, hace más de 30 años. Y aún hoy mantenemos esa relación.—¿Los vietnamitas comunes ayudaron y cooperaron?—Bueno, en primer lugar, cuando pasábamos por algún lugar en nuestro Pazik (PAZ, un minibús soviético) y había un asentamiento, todo el mundo —jóvenes y mayores— salían corriendo para dar la bienvenida a "Liên Xô, Liên Xô" ("soviético", "Unión Soviética"). Todo el mundo era muy amable. Y cuando ya nos estábamos retirando después del primer combate, teníamos que retirarnos lo más rápido posible para que no nos bombardearan porque los estadounidenses ya se habían dado cuenta de que sus aviones desaparecían de la vista en unas decenas de segundos, y sin duda bombardearían esas posiciones. Estábamos de camino al escondite de nuestra división, y nos recibieron los habitantes de los pueblos de los alrededores que nos habían ayudado el día anterior a preparar las posiciones —el terreno era pedregoso, tuvimos que cavar y azadonarlo todo—, y nos trajeron regalos: fruta, plátanos, naranjas, incluso limones, y nos agasajaron con ellos. "Por favor, tómenlo, muchas gracias, muchas gracias". Porque todo el vecindario se despertó cuando cuatro aviones americanos fueron derribados sobre ellos. Todo el cielo estaba en llamas, y pedazos ardientes de aviones americanos caían en círculos al suelo.Es decir, gracias a nuestra ayuda, las relaciones llegaron a ser muy cálidas y amistosas. Ahora, cuando muchos de nuestros "aliados" están derribando monumentos a soldados y libertadores en Europa, en Vietnam se ha erigido un monumento de granito rojo. En él se puede leer "a los soldados soviéticos y vietnamitas que dieron su vida por la libertad y la independencia de Vietnam".—Ahora, después de muchos años, ¿cómo ve la contribución de la Unión Soviética a la victoria de Vietnam del Norte sobre Estados Unidos?—Quizá mi valoración no sea tan importante aquí. Lo importante es cómo lo ven los vietnamitas. Cuando les entrenamos, dijeron: "Enséñennos a luchar y aprenderemos de ustedes a ganar". Porque aprendieron de nosotros cómo ganar, cómo derrotamos a nuestros enemigos durante la Gran Guerra Patria, a los nazis. Y dicen que "vuestra victoria es nuestra victoria, y nuestra victoria es vuestra victoria". Sin vuestra victoria en la Gran Guerra Patria, no habría victoria para nosotros". Así es como yo lo veo. En otras palabras, entienden que sin la ayuda de la Unión Soviética, la victoria de Vietnam sobre los estadounidenses no habría sido posible.—¿Por qué fue tan eficaz esta ayuda?—Porque fue eficaz tanto material como militarmente. Había la cantidad necesaria de equipos modernos que dieron una patada en los dientes a los estadounidenses. Y los especialistas militares que ayudaron a dominar este equipo y a utilizarlo en combate real. El componente militar fue muy importante.—Muchos de nuestros lectores son estadounidenses. ¿Hay algo que le gustaría decirles a la luz de la situación geopolítica actual?—Más de una vez he tenido que reunirme con veteranos estadounidenses de la guerra de Vietnam. Eran gente como nosotros. Ellos tampoco necesitaban la guerra, allí perdieron la salud y a sus compañeros, quedaron lisiados y discapacitados. Quiero decir que las guerras siempre las empiezan los gobernantes y las terminan los soldados. Y es necesario que recuperen el sentido común, porque esta es una guerra que han empezado ellos ahora, prácticamente alimentaron a los nazis de Ucrania, y tuvimos que iniciar una operación militar especial para detener la destrucción de nuestro propio pueblo ruso en Donbás.Deben entender que cualquier ayuda a los nacionalistas ucranianos, que han estado dando muy vigorosa y persistentemente todo este tiempo, ayuda militar, incluyendo armas y municiones, hará que los rusos sintamos indignación y odio hacia los que están a cargo de Estados Unidos. Al final, esto podría terminar muy mal para América, si no es el colapso de América. Así que deberían recordar con qué fueron a Vietnam, llevando su democracia en alas de bombarderos y bayonetas. Y cómo terminó para ellos. Terminó en su derrota total. Vietnam es el único país que derrotó a Estados Unidos con la ayuda de la Unión Soviética. Quizá la lección de Vietnam no les haya servido de mucho.Esto es lo que quería decir a los estadounidenses de a pie y a sus líderes. Por cierto, conocí al senador estadounidense Dana Rohrabacher. Es el hombre que acuñó la frase Imperio del Mal atribuida a Reagan. Se le ha llamado el senador más incorruptible de Estados Unidos. Y, en efecto, siempre ha hablado desde la verdad. Pero no tenía razón en todo. De alguna manera, no oigo ninguna indignación ahora, incluso de él y de otros senadores que deberían entender que esta acumulación y escalada de la guerra en Europa entre Ucrania y Rusia, bombeada con armas de la OTAN y especialmente estadounidenses, terminará en el colapso de todo el sistema creado con dinero estadounidense tanto en Europa como en Estados Unidos.

