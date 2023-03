https://sputniknews.lat/20230331/acusacion-a-trump-lawfare-desatado-por-los-democratas-ante-su-propia-debacle-1137587278.html

Acusación a Trump: ¿'lawfare' desatado por los demócratas ante su propia debacle?

Para muchos analistas es muy sospechoso que la acusación se haga en estos precisos momentos. Borrell: ¿Déjà vu? Ola de juicios políticos en Sudamérica...

Acusación a Trump: ¿'lawfare' desatado por los demócratas ante su propia debacle?El gran jurado de Manhattan votó este jueves a favor de acusar formalmente al expresidente de EEUU Donald Trump por su papel en el pago de silencio a la actriz porno Stormy Daniels. La decisión marca la primera vez que se acusa a un expresidente en un asunto penal.Trump reaccionó con una declaración en la que advierte que "esto es persecución política e interferencia electoral al más alto nivel de la historia". Añadió que desde que él asumió la presidencia en 2017, "los demócratas han mentido, engañado y robado, en su obsesión por tratar de 'atrapar a Trump'. Pero ahora han hecho lo impensable, al acusar a una persona completamente inocente en un acto de flagrante interferencia electoral".Borrell y el efecto Déjà vuEl alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, escribió un comentario publicado este 31 de marzo en el diario austríaco Der Standard titulado "Europa se arma, no sólo para Ucrania" en el que explica por qué la compra conjunta de munición contribuirá a una paz justa en el país eslavo.Lo cierto es que lo que escribió el también vicepresidente de la Comisión Europea produce un efecto Déjà vu, pues, aunque muchos medios que se hicieron eco al comentario de Borrell para Der Standard lo "venden" como noticia, la realidad es que no escribió algo que no hubiera dicho antes.Ola de juicios políticos en SudaméricaLa Corte Constitucional de Ecuador admitió este miércoles el inicio del juicio político contra Guillermo Lasso, mientras que el congreso de Perú votará por uno contra Dina Boluarte la semana próxima, y el Congreso argentino ya lleva adelante otro contra los cuatro miembros de la Corte Suprema.Los parlamentos de la región toman un nuevo papel en el equilibrio de poderes, desafiando a las elites políticas tradicionales. Cada proceso tiene sus diferencias y cuentan con distintas probabilidades de éxito, pero en conjunto marcan un cambio en la situación política regional.Colombia realiza una Cumbre por la Paz a pesar de sus tropiezosMiembros de la administración de Gustavo Petro y los exlíderes de las FARC reafirmaron su voluntad de cumplir los acuerdos de paz. En el evento, organizado por el canciller Álvaro Leyva, las partes compartieron su experiencia y debatieron sobre lo pactado en la Habana en 2016 y las actuales negociaciones con otros grupos armados. Entre otros, participaron el expresidente colombiano y Nobel de la Paz Juan Manuel Santos, el jefe de la Misión de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, y el presidente del partido Comunes, Rodrigo Londoño.Ilich Cerón, quien participó de los acuerdos entre el Gobierno y las FARC y el Gobierno en 2016, explica que "a pesar de las dificultades, a pesar de los grandes retos que se vivieron en el Gobierno de Iván Duque y los primeros ocho meses de Gobierno de Gustavo Petro, los firmantes se han mantenido en sus regiones, se han mantenido en sus proyectos, y han estado comprometidos de una manera casi que titánica con llevar acabo el acuerdo de paz, han sido fieles a su palabra, han sido fieles al compromiso de la paz".La politización del deporte: un peligro para la integridad del juegoThomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional [COI], criticó el rechazo de ciertos Gobiernos de Europa al regreso de los atletas rusos y bielorrusos a las competiciones internacionales, lo que considera "deplorable" y muestra su "doble rasero".Wacho Sanchez, reconocido periodista deportivo ecuatoriano, se expresó al respecto: "Lamentablemente el que tiene padrino se bautiza, y eso es lo que estamos viendo actualmente en el manejo del deporte. El que debería despolitizarse completamente para que continue siendo esa opción de desahogo que buscan las personas para desconectarse del mundo".Invitamos a los oyentes de 'Octavo mandamiento' a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Sebastián Tapia y Cristian Galindo.

