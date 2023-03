https://sputniknews.lat/20230331/amlo-la-nueva-consejera-presidenta-del-ine-es-honesta-e-incapaz-de-actuar-como-lorenzo-cordova-1137570778.html

AMLO: la nueva consejera presidenta del INE es honesta e incapaz de actuar como Lorenzo Córdova

AMLO: la nueva consejera presidenta del INE es honesta e incapaz de actuar como Lorenzo Córdova

El mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, señaló que la nueva consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala... 31.03.2023, Sputnik Mundo

"Tiene profesionalismo, es honesta, incapaz de actuar como el presidente [del INE] que está saliendo. Es una mujer íntegra, pero además fue examinada por una comisión del Congreso y por, si fuera poco, es producto de un sorteo. Es lo más transparente que puede haber", indicó en su conferencia de prensa matutina.Al ser cuestionado acerca de si conocía a la nueva funcionaria electoral, la primera mujer en encabezar el instituto electoral mexicano, López Obrador señaló que no, pero que él es cercano a la familia Taddei Zavala.Agregó que los cambios en el INE ayudarán a que los procesos democráticos se amplíen a otros rubros y "que no solo se limite a las elecciones. Que haya democracia participativa, no solo representativa, sino que se le consulte a la gente, porque el pueblo es el que manda".¿Qué ocurrió en el INE?El 30 de marzo, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, y tres de los integrantes del organismo (Ciro Murayama, Adriana Favela y Roberto Ruiz) tuvieron su última sesión, donde comentaron que habían cumplido su misión con el país y la democracia. Su periodo termina formalmente el 3 de abril.Durante su labor, y a partir de la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de México, la tensión entre los funcionarios y el mandatario fue constante.La última querella fue acerca de la reforma electoral propuesta por el político mexicano que, a pesar de ser avalada por el Congreso, el 25 de marzo fue suspendida de manera indefinida debido a la demanda de controversia constitucional admitida por el ministro Javier Laynez Potisek.Para elegir a quienes sustituirán a los integrantes del INE a partir del 4 de abril, mismos que estarán en el cargo hasta el 3 de abril de 2032, la Cámara de Diputados realizó un sorteo donde fueron seleccionadas las siguientes personas:"Las consejeras y los consejeros electos mediante insaculación rendirán protesta ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en sesión que se convoque para tal efecto, conforme a lo dispuesto por el artículo 36 de la ley general de Instituciones y Procedimientos Electorales", refirió la cámara baja en un comunicado.

